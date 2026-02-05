民眾黨喊修戒嚴法限國會24hr追認 林智群酸：讓中國一次炸光一鍋炒？

民眾黨喊修戒嚴法限國會24hr追認。圖為民眾黨主席黃國昌。（鏡報李智為）

民眾黨昨（4）日開記者會表示，要積極推動修正戒嚴法。對此，律師林智群昨日怒轟，「立法告訴對岸，開戰後24小時內，行政院官員、一堆將領跟立法委員都會集合起來，在立法院裡面，讓中國一次炸光一鍋炒，世界上有這麼蠢的立法嗎」？

民眾黨昨天稱，要積極推動修正戒嚴法，若是緊急狀況下政府宣布戒嚴，現行規定立法院應於一個月追認，白營打算修改成「限縮為24小時」，藉此防止「執政濫權」，這也引起了外界的熱議。

對此，林智群昨天發文酸，「戰爭開打時，要不要戒嚴，還要共產黨的狗在24小時內幫大家決定喔」？他說，藍白說總統賴清德會「亂戒嚴」，那藍白就不會「亂擋戒嚴」喔？以過去濫權的紀錄，藍白亂搞的機會高很多欸！

「戰爭開始前， 如果藍白都跑光光，跑到美國去了，誰來追認戒嚴」？林智群說，如果自己是共產黨，在開戰24小時，我一定先炸立法院，共產黨炸自己的狗應該不會手軟，「那台灣不就不能戒嚴了」？

林智群說，立法院開會討論戒嚴的事情，行政院長跟國防部長、一堆將領也要來立法院做報告，此時不炸，更待何時？立法告訴對岸，開戰後24小時內，行政院官員、一堆將領跟立法委員都會集合起來，在立法院裡面，讓中國一次炸光一鍋炒，世界上有這麼蠢的立法嗎？「藍白委員白X死有餘辜，其他台灣軍政高層，也要跟你們這些白X一起陪葬嗎」？

