民眾黨喊修戒嚴法「限立院24小時追認」沈伯洋批：國家防衛機制將自動瓦解

民眾黨喊修戒嚴法「限立院24小時內追認」，沈伯洋直言，若爆發戰爭，24小時內湊不齊人，緊急狀態直接失效，國家防衛機制會直接自動瓦解。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨團4日召開記者會，公布新會期優先法案，其中包括提案修正《戒嚴法》，縮短總統發布戒嚴後的追認時間，需在24小時送立院追認，否則失其效力。對此，民進黨立委沈伯洋直言，若爆發戰爭，24小時內湊不齊人，緊急狀態直接失效，國家防衛機制會直接自動瓦解。

沈伯洋4日深夜發文提及，2年前藍白立委第一波聯手通過的法案之一，就是將「緊急命令追認，改為記名投票」，這讓他感到很困惑，因緊急命令通常是國家面臨危急時刻，如戰爭前的衝突等，將原本的「無記名投票」改為「記名」，等於是要立委在敵方的注視、威脅下，公開表態。

他直言，藍白在2年前挖了這個洞，民眾黨卻在2年後的今天，又決定把洞挖得更深！民眾黨提案修法，要求戒嚴狀態中，立法院必須在24小時內完成追認，意思就是，若戰爭爆發，全體立委要在24小時內集結、開會並表決，只要這24小時內湊不齊人，緊急狀態直接失效。

「沒想到台灣會走到這一步，真的是會氣到笑出來」，沈伯洋直言，這比他預測的還惡劣，連最簡單的「中國人不能當立委」，立法院長韓國瑜都不會執行了，他認為，也不要管藍白了，先想好緊急狀況時，該怎麼在沒有法律工具下，有效的應對敵國威脅，且對內有效指揮。

此外，沈伯洋指出，民眾黨版的國防預算條例，刪掉台美國防合作和國防非紅供應鏈，並公開指責AIT，直接破壞台美外交關係，國民黨這禮拜去跟中國共產黨談紅色供應鏈、AI和醫療合作，「根本就是統促黨和新黨換殼而已」，他大嘆，到底要等到什麼時候台灣才要醒？「2兩年了，那麼多法案擺在眼前，有那麼難理解他們的惡意嗎？」

