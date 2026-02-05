民眾黨喊修《戒嚴法》限國會24小時追認 沈伯洋示警：國家防衛機制將自動瓦解

民進黨立委沈伯洋。資料照。李政龍攝



民眾黨立法院黨團昨（2/4）天舉辦記者會公布新會期優先法案，其中包括修正《戒嚴法》，將總統發布戒嚴後的追認時間，從現行應於一個月的時間，縮短為24小時送立法院追認，否則失其效力。對此，民進黨立委沈伯洋指出，若修法通過，只要24小時內湊不齊人，緊急狀態直接失效，國家防衛機制會直接自動瓦解。

民眾黨團昨天宣布將提案修正《戒嚴法》，縮短總統發布戒嚴後的追認時間，需在24小時送立院追認，否則失其效力，透過修法強化追認機制。黨團副總召王安祥表示，這是避免執政者濫權發布戒嚴、戕害民主。

對此，沈伯洋在臉書發文表示，兩年前藍白上任後，第一波聯手通過的法案之一就是「緊急命令追認，改為記名投票」，當時他很困惑，緊急命令通常是國家面臨危急的時刻，例如戰爭前的衝突等，原本的無記名投票改為記名，等於是要立委在敵方的注視、威脅下，公開表態。

沈伯洋說，兩年前就挖了這個洞，然後兩年後的今天，民眾黨決定把洞挖得更深，要修法要求戒嚴狀態中，立法院必須在24小時內完成追認。

沈伯洋直指，如果戰爭爆發，全體立委要在24小時內集結、開會並表決，只要這24小時內湊不齊人，緊急狀態直接失效，國家防衛機制會直接自動瓦解。

「說真的，比我預測的還惡劣」，沈伯洋慨嘆，連最簡單的「中國人不能當立委」，立法院長韓國瑜都不會執行了，所以也不要管藍白了，大家先想好緊急狀況的時候，該怎麼有效的，在沒有法律工具下，應對敵國威脅，並且對內有效指揮。

最後，沈伯洋無奈地說，「真沒想到台灣會走到這一步，真的是會氣到笑出來。」

