即時中心／潘柏廷報導

國民黨2025年末下午就《黨產條例》修正草案召開黨團協商；民進黨團當天上午便質疑，此次是為解套救國團才修法，一旦修法成功，救國團加婦聯會都會被認定「非附隨組織」，且兩者合併來算，國家要蒙受400億現金的損失。不過，由於當天下午黨團協商毫無共識，故送交院會處理；原本外界預估今（2）日就會表決三讀通過，但因民眾黨突然喊卡，國民黨立院黨團書記長羅智強今（2）日受訪則透露，今天不處理。

廣告 廣告

《黨產條例》攸關一般政黨的公平競爭，更是轉型正義工作的重要一環；現在國民黨則提出修法，除將條文中的「附隨組織」定義增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」外，更將原條文中的「曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營...」的「或」改成「且」字，被民進黨團質疑是為救國團解套。

由於該法修正草案已在去年（2025）12月初逕付二讀，而國民黨又在同年12月31日召開黨團協商，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱則在當天上午就批評，這種情況之下婦聯會也有可能被認定為非附隨組織，而救國團土地等高達16億3,507萬元，婦聯會則多達387億元，兩者合計400億。

由於本案在送往黨團協商時，各朝野政黨毫無共識，故送交院會處理；原先外界認為，藍白今日便會挾優勢人數表決三讀通過，但因民眾黨喊卡，使得羅智強上午受訪則透露，今天不處理。





原文出處：快新聞／民眾黨喊卡！黨產條例修法送院會 羅智強：今天不處理

更多民視新聞報導

中國環台軍演後藍白再擋國防預算？陳培瑜：現已在議場門口排隊等遞案

靈魂攝手再現！林佳龍出席元旦升旗 與顧立雄、劉世芳開心自拍

批中國圍台實彈軍演「加劇緊張」！美國務院敦促北京應克制

