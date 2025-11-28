民眾黨喊徐春鶯案是政治操作！溫朗東提「1點質疑」秒打臉！

論壇中心／綜合報導

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯因涉嫌詐欺、違反「銀行法」及「反滲透法」等罪嫌，新北地院昨裁准羈押禁見。而民眾黨立院黨團主任陳智菡在臉書聲援徐春鶯，批總統賴清德「國安紅線就是不准支持在野政黨？」國民黨主席鄭麗文也跟上，直指賴清德「追殺中配」。對此，時事評論員溫朗東在《頭家來開講》節目上質疑「難道犯法都不能抓嗎？」

溫朗東直批，民眾黨常常把法律的問題轉成政治問題，法庭劇場改成政治劇場，不斷去罵賴清德亂抓人，但不是賴清德亂抓人，是新北的地檢署掌握證據後才去抓人，難道犯法都不能抓嗎？地下匯兌違反銀行法、反滲透法、詐欺、不實文書這些不能抓嗎？這些全部都要證據才能去收押，不是任何一個政治人物說了就算了。

賴清德今日也強調，台灣是法治社會，新住民同樣受到法律保護，但若涉及違法、危害國家行為，也必須依法處置。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

