民眾黨喊會跟「華盛頓」溝通軍購 鍾佳濱酸：原來柯文哲會通靈

立法院封殺政府提出的8年1.25兆國防特別條例後，民眾黨前主席柯文哲表示，民眾黨會跟「華盛頓」直接溝通，要民進黨別拿美國來嚇人。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（5）日回應，他被嚇一跳，原來柯文哲會通靈與美國國父華盛頓聯絡，而黃國昌的口徑則與中南海、國台辦一模一樣。

鍾佳濱今天受訪時指出，民眾黨的「奇人異士」特別多，柯文哲竟然還會「通靈」，不把AIT放在眼裡，只要跟「華盛頓國父」聯絡就好。他表示，希望柯文哲在與美國溝通後，能共同推動讓軍購特別條例、軍購特別預算如期通過。

針對民眾黨立委黃國昌，鍾佳濱批評，每次只要有人或其他外國國家提到台灣問題，黃國昌就說「干涉內政」。他質疑，黃國昌是否已經被國台辦收編，不希望在台灣的政治人物開口閉口都跟國台辦的口徑一致。

柯文哲昨天談到民眾黨版本軍購案表示，黃國昌跑去美國，在華盛頓跟美國政府直接溝通；不管如何，台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口，如果有問題，民眾黨會跟華盛頓直接溝通，也會跟台灣的AIT密切聯絡，不要拿美國來嚇人，各界如果有意見都可以表達。

