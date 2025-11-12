民眾黨喊民調勝過蘇巧慧 侯友宜：候選人要拿願景說服市民才重要

民眾黨主席黃國昌日前在接受專訪時透露2026年新北市長選舉民調結果，他的支持度贏過民進黨籍立委蘇巧慧，但台北市副市長李四川的民調數字最高。新北市長侯友宜今（12）日對此回應，參選人要積極認識新北，向新北市民報告能為新北市做什麼才是最重要的。

新北市長蔣萬安。（資料圖／中天新聞）

侯友宜表示，選舉過程中選戰變化多端，但最主要還是要回歸本位。他指出，新北市幅員遼闊，歡迎有意願參選者，但更要積極認識新北。侯友宜強調，新北幅員遼闊必須花很長時間，要向新北市民報告了解新北後能為新北做什麼、帶給新北市的願景是什麼，得到市民支持才是最重要的。

台北市副市長李四川目前在新北市長選戰中民調領先。（資料圖／中天新聞）

針對副總統蕭美琴8日在IPAC峰會發表演說，被認為是台灣外交突破一事，侯友宜回應表示，能讓台灣能見度提升、讓國際看見，而且能化為實際外交具體成果都是樂見且支持的。他說，台灣的外交大家共同打拚，一起鬥陣走。

