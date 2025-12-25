民眾黨喊話農曆年前完成整合 鄭麗文：國民黨已進行內部協商

民眾黨正式徵召立法委員張啓楷參選2026年嘉義市長，張啓楷透露，要跟藍白合作推出最強人選，期盼能在農曆年前完成整合。對此，國民黨主席鄭麗文今（25）日回應指出，特定縣市目前尚未確定明確時間點，但都依循兩黨提名程序進行，國民黨現階段正進行內部協商，待人選確定後將立即啟動與民眾黨的共同機制。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文今天出席與民眾黨合開的「搶救少子國安危機」記者會，會中被問到2026大選藍白合，鄭麗文說明，國民黨有自身的提名辦法，目前大約進行到黨內部協商階段，等到國民黨的人選確定後，就會馬上進入跟民眾黨的共同機制。她強調，國民黨昨天也在中常會通過兩黨提名小組人選，一切都按照時程在推動。

民眾黨提名張啓楷參選嘉義市長。（圖／報系資料照）

張啓楷正式被民眾黨提名出戰嘉義市長，他在提名記者會中指出，依據嘉義市選舉生態，只要藍白合作推出最強候選人組合，勝選機會就相當高，期盼能在農曆過年前達成整合。

面對張啓楷提出農曆年前整合完成的具體時程，鄭麗文則表示，特定縣市目前還沒有確定的時間點出來，但都還在按照兩黨的提名程序走。

