民眾黨喊「鐵三角」守住新竹 王世堅酸「臨時抱佛腳」：勝敗已經很清楚
記者劉秀敏／台北報導
民進黨選對會今（10）日正式拍板徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，民眾黨主席則稱，新竹市長高虹安、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩與民眾黨竹北市長參選人邱臣遠可形成「鐵三角」，組最強隊伍把新竹守下。對此，民進黨立委王世堅受訪表示，不是選舉到了「臨時抱佛腳」組成一個合作的團隊就可以扭轉選情，鄭朝方有為有守、年輕且在幾次公職任內的表現都非常好，其家族也在地方深耕30幾年，「我想這是一場很精彩的選戰，但是勝敗已經可以看得很清楚了。」
民進黨確定由鄭朝方參選新竹縣長，責任區在新竹的不分區立委范雲今日出席中執會前受訪表示，在他服務新竹縣的這段時間，看到鄭朝方真的是一個非常優秀的政治工作者，在竹北市長任內盡心盡力，「可以說是一年當兩、三年用」，不論是市民服務、市政建設、美學規劃方面，都讓竹北市煥然一新。
范雲強調，竹北本來就是一個相當不錯的城市，但在鄭朝方的領導下，讓大家看到竹北的潛能，相信竹北能、新竹縣也能，非常期待鄭朝方代表民進黨參選新竹縣，能「朝向新方向」翻轉新竹。
至於民眾黨主席「鐵三角」說法，范雲則說，相信不管是怎麼樣的組合，新竹縣民都希望能看到一個能超越黨派、已經展現執政能力的市長。她對鄭朝方有信心，相信他能拿出竹北市政的優秀政績，說服所有新竹縣民，他是唯一能讓新竹縣「朝向新方向」的縣長。
王世堅受訪則直言，並不是選舉到了，「臨時抱佛腳」組成一個合作的團隊就可以扭轉選情，「不是這樣子」。鄭朝方之所以是強棒，是因為他們家族在地方深耕了30幾年，尤其他的父親也擔任過縣長，且不只在縣長任內有貢獻，平常沒有擔任公職的時候，在地方的為人處世、熱心公益，是新竹縣人都非常清楚的。
王世堅認為，這不是一朝一夕，不是說任何黨派到了選舉，說要來合作、互補有無，就可以勝過一個長年在地深耕的家族，這是非常不容易的事。「所以我想，他們就說說吧，也要看他們實質的行動是怎麼樣」，但是鄭朝方有為有守，而且他又年輕，過去在幾次公職任內的表現都非常好，「我想這是一場很精彩的選戰，但是勝敗已經可以看得很清楚了。」
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