民眾黨嗆賴清德「挾洋以自重」 周軒：還以為是國台辦發文

民眾黨立法院黨團嗆「此種挾洋以自重的行為與雙標，弱化國會監督審議、壓縮民主討論空間，踐踏台灣主權尊嚴與民主底線」（鏡報林煒凱）

美國總統川普依南韓國會未能依約完成程序批准，宣布將原談妥的對韓關稅稅率調至25%，總統賴清德喊話在野黨「不要焦土政策」。民眾黨立法院黨團嗆「此種挾洋以自重的行為與雙標，弱化國會監督審議、壓縮民主討論空間，踐踏台灣主權尊嚴與民主底線」；政治工作者周軒酸「這幾個字猛一看還以為是國台辦發文勒！」

民眾黨立法院黨團昨（27日）於臉書撰文，「賴清德總統拿著川普揚言要加重南韓關稅喊話在野黨：『不要採焦土政策，推翻談判成果』」，但民眾黨團相當不以為然，拿南韓一事嗆民進黨政府不願對台灣人民與國會說清楚，除5,000億美元加大投資美國外，還有是否會導致市場「重分配」的條件？

廣告 廣告

民眾黨立法院黨團砲轟，民進黨政府當年高舉公開套明、沒有黑箱的旗幟，「如今民進黨不只換了位子也換了嘴臉，只會強壓國會與人民『不准審、不准拖，聽話就對了』，此種挾洋以自重的行為與雙標，非但實質弱化國會監督審議、壓縮民主討論空間，更踐踏了台灣主權尊嚴與民主底線。」

周軒嘲諷表示，「我看完真的是覺得，笑死。先不說『挟洋以自重』這幾個字猛一看還以為是國台辦發文勒！」上週民眾黨主席黃國昌被邀請到美國快閃，民眾黨急發採訪通知，配上一串見到「高樓層」的照片，回來開記者會說美方有交代什麼事情不能講，還在網路上洗「美國只想跟在野黨溝通」「賴清德做不到的黃國昌做到了」

周軒接著指出，「更不要提，關稅如果從15%被加到25%，台灣多少產業的利潤瞬間歸零，多少勞工朋友可能都要喝西北風了，身為總統提醒一下在野黨，到底有什麼不對？」同時也嗆黃國昌早就背棄太陽花三個字，心中只剩「紫雲皇氏」，民眾黨竟還拿太陽花精神說嘴，「是因為人家剩下不到一週就要從立法院畢業，所以放飛自我了是嗎？」

更多鏡週刊報導

川普調高關稅！上任8個月僅立法20% 李在明轟國會效率低

館長直播喊賣中國酒遭檢舉 急辯「是紅茶」：青鳥想弄死我

快訊／川普突調漲南韓關稅 青瓦台：未接獲美國政府正式通知