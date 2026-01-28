民眾黨嗆賴清德「挾洋自重」！四叉貓猜出自「她」的手筆？

論壇中心／王柏倫報導

總統賴清德昨（27日）接受《台灣最前線》專訪時，談到台美協議將送至立院審查，表示期盼順利過關，並喊話藍白「不要焦土政策」，隨後民眾黨團發文反嗆「挾洋以自重的行為」。網紅四叉貓分析，民眾黨用黨團的粉專發文嗆聲，很有可能是黨團主任陳智菡的手筆，「就算不是親手寫，也有過目過」，而且通篇處處都有「吐槽點」。

民眾黨團發文談提到「挾洋自重」，被質疑有國台辦口吻，甚至文中還提到後續美豬、美牛是否也會開放進口？四叉貓開酸，根據過去查閱民眾黨政治獻金支出項目，可以發現他們聚餐時常光顧「美牛火鍋」，如今又操作根本還不確定的議題，「吃美牛罵美牛」實在很奇怪。四叉貓也提到，民眾黨批評賴清德挾洋自重，但黨主席黃國昌才剛透過訪美行程，開始對軍購案指指點點，這是否才叫做挾洋自重。四叉貓諷刺，「不要再寫這種從頭到尾都能吐槽的文章了」。

