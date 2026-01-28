民眾黨嗆賴總統「挾洋自重」 鍾佳濱：義和團說法、國台辦思維

民進黨團幹事長鍾佳濱。(記者叢昌瑾攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕美國總統川普昨宣布調升南韓汽車、木材、製藥等對等產品稅率至25%。總統賴清德呼籲，立院在野黨團應理性審議台美關稅法案，勿「焦土政策」推翻我談判成果；民眾黨團卻發文反嗆「挾洋以自重」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今受訪時直言，「挾洋以自重」好像是義和團的說法，見於國台辦的新聞稿還不令懷疑。

鍾佳濱直言，「挾洋以自重」好像是義和團的說法，怎麼一個21世紀的台灣民主政黨，會拿19世紀義和團的說法來評論，如果這個見於國台辦的新聞稿還不令懷疑，難不成民眾黨越來越跟國台辦有同樣的思維嗎？

鍾佳濱強調，國會本來就不可能是「橡皮圖章」，國會連收都不收，要怎麼蓋橡皮圖章？台美對等貿易談判最終結果，各國都必須回到國會批准，台灣也是如此；目前居多數的在野黨國會已經拒審總預算5個月，更封殺強軍特別條例10次，難免會讓國人擔憂。

鍾佳濱續指，美國台灣商業協會(美台商會)也出面呼籲，希望台美貿易能維持穩定，甚至過去被視為支持藍營的全國商業總會理事長許舒博也呼籲藍白不要再拖延。

「這不只是賴清德1個人的呼籲，而是全民的期待！」鍾佳濱重申，台美貿易穩定不僅對台灣有利，也對美國有利。他喊話在野黨，國會要嚴格審查，但不要拖延審查。

