民眾黨台中市黨部主委陳清龍昨（13）天放話嗆聲，藍營人選喬不定，16日協調也不見得就會有結果，民眾黨也不排除徵召前黨主席柯文哲角逐台中市長。對此，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今天表示「樂觀其成」，竭誠歡迎柯來台中接受民意檢驗。





陳清龍說，民眾黨在台中市雖無適合的人選，但黨仍有徵兆制度，建議黨中央可徵召適當人選，之前是基於藍白合，才不徵召；但國民黨遲未推人選，將讓民進黨獲利，民眾黨當然要有動作，徵召適合人選，甚至前黨主席柯文哲也有可能。



對此，周永鴻表示，國民黨兩位爭取提名台中市長的人選僵持不下，仍未定案，這本是他們自家的事，民眾黨選在此時大動作放話要推柯文哲出來，應證一句台灣俗諺「人咧食米粉，你咧喊燒」。人家國民黨在吃米粉，民眾黨在旁邊喊燙。這凸顯藍白合只是政治算計，兩黨之間各懷鬼胎。



周永鴻更表示，民進黨台中市議會黨團對於民眾黨徵召柯文哲參選台中市長「樂觀其成」，竭誠歡迎柯文哲來台中接受民意檢驗，我們對何欣純有絕對的信心，一定能爭取到市民最大的認同。

快新聞／民眾黨嗆「藍台中市長人選再拖就徵召柯文哲」 綠營議會總召：樂觀其成

民眾黨台中市黨部主委陳清龍放話嗆聲，若藍營一再拖延台中市長提名，民眾黨也會有自己的作法。（圖／截自陳清龍臉書粉專）





