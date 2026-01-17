民眾黨嘉義市長參選人下辯論戰書 王美惠未回應

（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）民眾黨嘉義市長參選人、立委張啓楷今天舉行參選記者會表示，立場與民眾黨主席黃國昌、前民眾黨主席柯文哲一致，向對手民進黨市長參選人王美惠下辯論戰書；王美惠未回應。

柯文哲、黃國昌今天下午到嘉義市出席「張啓楷參選嘉義市長」記者會，與黨籍立委共同推薦張啓楷；張啓楷並上台細數擔任立委期間，對嘉義市建設的努力成績；隨後，黃國昌、柯文哲陪同張啓楷進行車隊掃街，向市民請託支持。

黃國昌致詞特別強調，在此協助張啓楷向對手民進黨籍立委、嘉義市長參選人王美惠下戰書，要求王美惠站出來，對市民說清楚、講明白，為什麼反對「幫警消討回應有的退休權益」等議題。

柯文哲表示，張啓楷是財經專家，更具有行銷專長，條件比對手好，也同意向對手下辯論戰書的作法。藍白在嘉義市一定會合推一名候選人，相信張啓楷一旦出線，最後一定會當選，希望市民給民眾黨一個機會，這也是改變嘉義市的機會。

張啓楷接受媒體聯訪表示，同樣希望邀王美惠，以及有意參選市長的人選一起舉辦市政說明會或辯論會，可以討論自己已表態中、小學營養午餐免費，而王美惠至今都未表示意見，大家都來討論嘉義市財政、社會福利及交通等議題，讓市民了解每人的市政願景及計畫。（編輯：張銘坤）1150117