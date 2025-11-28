民眾黨嚴審1.25兆軍購預算 張啓楷籲賴總統赴立院「國情報告」
【警政時報 包克明／臺北報導】針對賴政府宣布將規劃高達1.25兆元軍購預算、並持續推動《財劃法》覆議，民眾黨立法院黨團今(28)日召開記者會，表態支持「合理且具紀律性」的國防預算，但強調將嚴格審查國防特別預算，並呼籲賴總統履行競選承諾，親赴立法院進行國情報告。黨團副總召張啓楷等並一致批評，行政院溝通不足、程序粗糙，極可能造成國安、財政與兩岸情勢的進一步對立。
民眾黨主席黃國昌近日由該黨台北市議員陳宥丞偕同率青年團赴日本東京訪問，上午黨團記者會由黨團副總召張啓楷與立委黃珊珊、林憶君、麥玉珍等人共同召開。黃珊珊指出，《財劃法》為民眾黨重要優先法案，黨團自去年即提出版本，但行政院遲遲未提對案，甚至在立法院三讀後，仍以覆議方式試圖推翻國會共識。她批評行政院「有史以來最多的 8 次覆議」，卻拿不出任何水平分配試算表，主計總處與財政部均無法說明。
黃珊珊直言，行政院不僅未與地方政府溝通，更連自家民進黨團都未協調，財委會甚至出現「審查不存在的暫行條例」的荒謬狀況，讓主計長也不知如何討論。她痛批：「賴政府只會開戰、耍賴，國家要怎麼善後？」
林憶君則指出，賴總統公開宣稱「北京以2027武統台灣為目標」，震驚國內外，與其競選時宣稱「我當選戰爭機率最低」形成強烈對比。她質疑，台灣是否因政府言行落差，正被推向準戰爭狀態。
林憶君表示，賴政府編列 1.25兆軍購預算，卻未顧及國軍待遇與人員留任問題，「武器買了、操作者在哪裡？」她並質疑，美、中、日近期都展現降溫意願，唯獨賴政府升高論述，「讓台灣全民皆兵，這是人民要的嗎？」
張啓楷強調，民眾黨支持提升國防預算，但必須在財政紀律內進行，且必須「前帳先清」。他指出，目前仍有超過 6000 億元軍備尚未到貨，包括價值逾 2000 億的 F-16V戰機 66架。
張啓楷並質疑賴總統的「2027 攻台論」依據，指出美國總統川普才剛公開表示「任內不會發生兩岸戰爭」，與賴總統說法相互矛盾，「賴總統，你是在打臉川普嗎？」
張啓楷也批評，賴政府未與立院及國人溝通國防特別預算細目，「這是民主政府還是獨裁政府？」更引述前總統呂秀蓮的說法：「錢都拿去買軍購，人活著有什麼意義？」
針對「守護民主台灣國安行動方案」，張啓楷回應，黨團支持合理軍備，但要求賴總統親自說明軍購細項。他強調，民眾黨一直支持總統到立院國情報告，賴清德選前也承諾會做到，如今卻跳票。
張啓楷表示，「民進黨不擋，賴總統願意來，我們當然願意邀請，讓民意確實監督」。他說，總統赴立院國情報告是民眾黨一貫主張，賴清德競選時也承諾會做到，現在卻是嚴重跳票；不論是國防特別預算還是中共2027侵台，都非常重要。
更多警政時報報導
【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款
《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光
其他人也在看
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 1 天前
民眾黨吳皇昇參選中市北屯區議員 江和樹超不爽罵「XX黨」
即時中心／劉朝陽報導吳皇昇加入民眾黨後，宣布角逐台中市北屯區議員，又與民眾黨主席黃國昌高調赴日參訪，此舉引發台中市議員江和樹不滿，並抱怨民眾黨是「台北黨」破壞地方選舉機制。民視 ・ 10 小時前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
新竹縣長民調藍營全落後 徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選
國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。鏡新聞 ・ 1 天前
新北市三腳督也不怕？吳子嘉斷言這人紅不讓
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週進行會面，2026選戰是否藍白合？外界高度關注。尤其黃國昌早已表態投入新北市長選戰，台北市副市長李四川在輝達總部設址北士科落幕之後，預料...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 4 小時前
台灣進入準戰爭狀態？總統府反擊馬英九
[NOWnews今日新聞]總統賴清德日前宣布將投入1兆2500億元的國防特別預算，前總統馬英九則批評，幾乎已形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，總統府發言人郭雅慧昨（27）晚強調，破壞安全穩定現狀、...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」
台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
馬英九又有意見？賴清德提1.25兆軍購案 稱形同宣布進準戰爭狀態
即時中心／潘柏廷報導隨著中國侵略台灣意圖越加明顯，總統賴清德昨（26）日上午召開國安會議後召開記者會，指出中國以2027年完成武統台灣做準備，並提出明年起（2026）分8年投入新台幣1.25兆的國防特別預算。不過，前總統馬英九今（27）日在臉書卻稱，賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，還要求賴清德放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。民視 ・ 1 天前
重批賴政府成「無能凱子政府」 國民黨立院黨團：台灣不需要只會窮兵黷武的總統
總統賴清德宣布將編列1.25兆元新台幣國防特別預算，國民黨團今（27日）批，這為其窮兵黷武，逼迫台灣青年人走上戰場，敲起了警鐘；國民黨團書記長羅智強提醒賴清德，今日烏克蘭，明日台灣，現在烏克蘭面臨割地賠款，還入不了北約，賴清德看不到嗎？鏡報 ・ 1 天前
藍委批賴增加國防預算 媒體人質疑：難道要等死？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德投書《華盛頓郵報》，表示台灣明年將提升台灣國防預算到GDP 3.3%，並且目標在2030年前到5%，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，這不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力。民視 ・ 1 天前
陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台 鄭朝方:管不了哥哥
政治中心／綜合報導國民黨新竹縣副縣長陳見賢今天宣布參選新竹縣長，號召多名議會成員幫忙站台，不過在隊伍裡頭，赫見無黨籍議員鄭朝鐘身影，而他的弟弟正是民進黨籍的竹北市長鄭朝方，給予外界諸多聯想，對此鄭朝方回應，自己管不了哥哥，同時鄭家也管不了自己。新竹縣議會成員：「見證竹縣賢接未來。」新竹縣副縣長陳見賢宣布參選新竹縣長，記者會上正副議會議長及多名議員到場力挺，聲勢浩大，連民進黨籍的竹北市長鄭朝方的哥哥鄭朝鐘也到場站台，雖然鄭朝鐘無黨籍，但仍成為焦點。陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台，鄭朝方：管不了哥哥。（圖／民視新聞）新竹縣副縣長陳見賢：「見賢今天在這裡表態參選新竹縣長，就是要來承擔未來，我想我會努力打拼繼續奮鬥下去。」竹北市長鄭朝方：「我們都是成人了這是第一點，然後第二點，就可以看的出來，我管不住鄭家，鄭家也管不住我。」活動一結束鄭朝鐘低調離開，但陳見賢說要繼續打拼，恐怕得先和黨內成員激烈廝殺，畢竟要力拚黨內提名的包含現任立委徐欣瑩及林思銘都表態有意角逐，外界也點名民進黨現任竹北市長鄭朝方，甚至時代力量黨主席王婉諭近來也頻開記者會、還在新竹縣樹立看板動作頻頻，這這場選戰越來越熱鬧。新竹縣副縣長陳見賢：「他們有表態要參選，身為國民黨的黨部主委，我一定會保持行政中立，我該辭主委就會辭。」立委（國）林思銘：「在短期間的初選期間裡面，做更多的努力更加努力，讓選民來看到思銘，確實能夠足以擔當大任。」作為深藍選區，綠地有望翻轉藍天嗎？根據最新民調，綠營呼聲高的鄭朝方對上藍營三位選將都領先，其中和徐欣瑩差距最小，以33.9%緊追在後，林思銘和陳見賢都被鄭朝方大幅領先超過十個百分點，呈現輾壓局勢。陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台，鄭朝方：管不了哥哥。（圖／民視新聞）竹北市長鄭朝方：「這民調只是一個數字，以我的個性就是，現在我做市長的工作，就算你給我一個很小的舞台，我還是會很努力把事情做好。」立委（國）徐欣瑩：「我想看到這樣的民調結果，我們所有人都要非常警惕，而且要更加的努力爭取人民支持，新竹縣需要我，我一定義不容辭全力以赴。」隨著選戰逼近，各黨選將逐漸浮上檯面，也讓新竹縣長選情更加白熱化。原文出處：陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台 鄭朝方：管不了哥哥 更多民視新聞報導日本政客「拒見」黃國昌？民眾黨急籲政府「滅火」遭酸許淑華點名童子賢參選台北市長 吳怡農回應了高唱〈愛拚才會贏〉！24名賴索托院童來台巡演 林佳龍暖贈彩色鉛筆民視影音 ・ 8 小時前
賴清德宣布1.25兆國防預算 中國國防部好氣：台灣沒有所謂的總統
總統賴清德宣布增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。但，國民黨主席鄭麗文隨即開轟，「賴總統，您在玩火啊！」而，中國國防部昨（27）日更是崩潰大嗆，「台灣是中國的一個省，沒有什麼所謂的『總統』」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
誰會披綠袍角逐台北市長？林延鳳犀利分析曝光
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導民進黨選對會尚未拍板台北市長的人選，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農前往中央黨部繳交參選意願書，而外界也點名綠委王世堅、不分區綠委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君參戰，甚至社民黨台北市議員苗博雅也列入熱門人選。對此，同黨籍台北市議員林延鳳今（27）日則強調，選對會不論黨內或黨外，只要對台北市有理念又有意願選市長的好人才，一定會積極去徵詢。針對民進黨台北市長候選人人選，林延鳳今日表示，選戰瞬息萬變，沒有一個人能夠保證當選；更何況，如果台北市副市長李四川去選新北市，才是考驗現任台北市長蔣萬安能力真正的開始。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（圖／民視新聞資料照）同時，林延鳳強調，民進黨選對會的提名機制已經行之有年，不論黨內或黨外，只要對台北市有理念又有意願選市長的好人才，一定會積極去徵詢，希望最後能夠提出一個強而有力、發揮母雞的效應，做為母雞帶小雞，打一場精彩的選戰。原文出處：快新聞／誰會披綠袍角逐台北市長？林延鳳犀利分析曝光 更多民視新聞報導蕭美琴震撼發聲了！香港驚傳歷史級大火 至少44死、上百傷亡失蹤「宏福苑」惡火奪44命 邱議瑩為香港祈福：盼災情不再擴大史上最慘！「宏福苑」大火奪44命 賴清德致哀：一起為香港祈福民視影音 ・ 1 天前
吳怡農曝北市民調！簡舒培喊話：做「這事」選對會才會挺！
論壇中心/綜合報導爭取代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（26）日公布民調，在「非藍白支持者」當中，他僅落後民進黨立委王世堅；王世堅則表態「自己最推薦行政院副院長鄭麗君」，並稱讚鄭學養俱佳、才貌雙全。對此，民進黨台北市議員簡舒培喊話吳怡農，提出民調之外、更應該提出的是「具體的政見」，才更能受選對會的支持。簡舒培在《台灣向前行》節目中指出，在結構上，台北市對於民進黨而言相對弱勢、艱難，但就因為如此，綠營也要展現出態度，必須要在整個選戰策略裡，認真地去提一個人選。簡舒培進一步表示，就算我們這一次選不贏，都要把蔣萬安牽制在台北市，不讓他到外縣市輔選、站台，降低蔣萬安的外溢效應。 簡舒培強調，民進黨要提名出讓外界認為是「能戰的人選」，維持住基本盤之外，最好能夠爭取中間選民的選票，甚至是能吸收到淺藍選票。簡舒培期盼，選對會在農曆過年前公布市長提名，5月以前把小雞跟母雞的戰鬥團隊定案完成，如此才有足夠的時間與藍白競爭。原文出處：吳怡農曝民調爭取選台北市長！簡舒培喊話：做「這件事」選對會才會挺！ 更多民視新聞報導傅崐萁告「踹桌害血壓升高」 張峻回嗆：災民的事絕不沉默黃國昌「合照高市辦公桌」！他列「2觀點」籲日小心1事綠性別部籲李四川致歉卻失焦 蘇巧慧：我們不會用帶貶義的語彙民視影音 ・ 1 天前
賴清德編1.25兆國防預算 謝長廷力挺：不反對自衛
政治中心／綜合報導日本首相高市早苗"台灣有事說"，讓中國接連對台日施壓恫嚇，前駐日代表謝長廷，今天（28日）特別動員，品嘗日本水產以行動挺日，面對日前遭造謠賄賂高市早苗，謝長廷親上火線闢謠，而總統賴清德，27日宣布編列1.25兆國防特別預算，包括謝長廷、旅美教授等人，都出面表達支持。總統府資政、前駐日代表謝長廷（左）出席記者會力挺日本 現場還大啖日本水產（圖／民視新聞）總統府資政、前駐日代表謝長廷，大啖日本水產，逗趣瞪大雙眼，傳達有多美味，即便回到台灣，仍心繫日本，用行動表達力挺，卻沒想到近期有謠言，指稱他曾拿百萬珠寶，賄賂日本首相高市早苗。總統府資政謝長廷：「中國那貪污也是橫行啊，他們去調查看看，有沒有一件匯款用郵寄的？這不可能的事情啊，可見這個造謠的人，他根本沒有社會經驗。」嗆辣回應造謠者沒有社會經驗，面對台日關係升溫，中國眼紅小動作不斷，對台威脅更是與日俱增，總統賴清德，宣布增加1.25兆國防預算，謝長廷也表達支持。總統府資政謝長廷：「我也是反戰，但是我們是反對任何侵略戰爭，但是不反對自衛。」旅美教授翁達瑞表達挺國防預算 更轟國民黨的＂玩火說＂不是家人而是和盜匪在一起（圖／民視新聞）賴清德提高國防軍購預算，打造台灣之盾，善盡職責保衛國家，但國民黨不但唱反調，更語出驚人怒批"在玩火"。國民黨主席鄭麗文：「賴總統要三思，不要點火不要玩火，至於高達1兆2500億的軍事預算，如果2027年就要軍事決戰，救得了台灣嗎？」旅美教授翁達瑞：「我們說家要把門鎖起來，要裝鐵窗，家裡要準備一些武器，預防搶匪進來，然後我們有家人說我們在玩火，這個不是家人，這個是跟盜匪在一起的，假設國民黨真的希望說，我們把這些國防預算，放在別的地方，就去告訴中國，不要對台灣有武力威脅。」彭明敏文教基金會董事長楊黃美幸：「美國每次要賣我們軍器的時候，中共是不是都跳起來，就說你們干涉內政，而我們的在野黨，今天要刪國防預算，是不是就是協力者？」彭明敏文教基金會董事長楊黃美幸和台灣北社共同召開記者會 力挺賴清德編列1.25兆國防特別預算（圖／民視新聞）中國對台文攻武嚇，學者和台派團體力挺賴政府，國防特別預算，勢在必行。原文出處：賴清德編1.25兆國防預算 謝長廷力挺：不反對自衛 更多民視新聞報導賴清德談「中共2027完成武統準備」 陳水扁挺府方：適時澄清哪裡錯了？徐春鶯被羈押！鄭麗文喊不便評論民眾黨 竟又稱賴清德「追殺中配」若被徵召選台北市長？卓榮泰回謝龍介：我會和總統說不好民視影音 ・ 33 分鐘前
高市早苗「台灣有事論」如何讓中日關係緊張升溫？
日本首相高市早苗近日在國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，引起中國當局強烈反彈，也讓兩國關係緊張升溫。BBC NEWS 中文 ・ 15 小時前
從「吃壽司」到宣布2027年防衛備戰，賴清德為何由低調轉為強硬？
在中、美、日領導人本週初兩度通話後，台灣總統賴清德隨即高調宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。這是台灣當局首次公開提及中共可能採取武力行動的具體時間，引發外界多重解讀。BBC NEWS 中文 ・ 14 小時前
財劃法之亂 總統批藍白:不能明知院版要送還強行表決
政治中心／綜合報導藍白昨天在立法院程序委員會挾人數優勢，擋下院版財劃法，總統賴清德今天砲轟藍白不能明知行政院的版本要送出了，還直接逕付二讀、強行表決，沒有採納行政院意見，盼朝野進一步協商，行政院長卓榮泰也憂心明年中央政策難以推動，呼籲在企業界幫忙說服藍白立委。行政院長卓榮泰和工商界吃早餐，依舊掛念被封殺的院版財劃法，請產業界幫忙說服藍白。行政院長卓榮泰：「也許天下會有白吃的早餐，我就在這裡白吃了一頓早餐，做了這樣的報告，因為我們沒有中央政府總預算，也希望立法院能夠嚴守，審議預算的責任。」卓榮泰大打雙關，總統賴清德在宣布"1.25兆國防特別預算"時，也主動點出在野黨對財劃法的盲點。賴清德喊話，中央政府被財劃法拿走太多錢、影響施政，呼籲在野黨坐下來好好談修法。（圖／民視新聞）總統賴清德：「在野黨兩次的財劃法修法，第一次從中央搬走了4165億元，行政院送到立法院待審的，中央政府總預算，因此不得不舉債3000多億元，不分朝野，都能夠基於國家整體利益，重新坐下來，好好談論財劃法。」總統喊話，民進黨南部立委也開記者會，點名國民黨選南高屏的立委出來面對。立委（民）賴瑞隆：「我們要再次的譴責國民黨，也譴責國民黨藍白立委們，重北輕南修法，為什麼你們要通過重北輕南的修法，對高雄對台南對屏東如此不利的修法。」藍營到綠營記者會外狂嗆，要她們拿出試算表。（圖／民視新聞）立委（國）柯志恩：「你開完總要告訴我們金額多少，還是你們只送給陳其邁還有黃偉哲知道，我們都不知道，試算表拿出來，不要記者會開完錢都沒有，那你記者會開假的。」不讓綠營獨佔話語權，藍營南高屏三選將臨時決定要來踢館，雙方隔著一扇門隔空互嗆。立委（民）陳亭妃：「全部加總起來，台南是少了159億，請問謝龍介你要不要直接面對。」立委（國）蘇清泉：「今天開記者會罵我們三個人，不知道我們三個也很會罵，罵給你們看。」立委（國）謝龍介：「到農村到漁村，甚至在大都會城市，所有鄉親都跟我們講起風了，我們想要改變，因此我們才會提出把整個財政收支，讓它規劃的正常化。」財劃法朝野持續交鋒，綠營聲聲喚，就看藍白能否回心轉意。原文出處：財劃法之亂 總統批藍白：不能明知院版要送還強行表決 更多民視新聞報導徵召蘇巧慧選新北、陳品安戰苗栗 賴清德：與人民創造更好未來台鐵駕駛曾簽「未領中國身分證」！這8字恐藏滲透隱憂鄭麗文唱衰台灣？竟稱總統增國防預算「玩火」 民進黨憤怒開轟了民視影音 ・ 1 天前
軍方重大人事變動！唐華調任國防大學校長 蔣正國晉任上將接海軍司令
國防大學校長劉志斌上將將於月底退伍，國防部今（27）日說明，奉總統賴清德核定，國軍上將階職務調整，國防大學校長由海軍司令唐華上將調任；海軍司令由參謀本部副總長蔣正國中將調任，同時晉任海軍二級上將。先前不斷傳出唐華因為目前著手處理國造潛艦海鯤號，仍不會離開司令的位置，甚至傳出是由副部長鍾樹明接國防大學校長一職，然而，在今日海鯤號出海執行第四次海測之際，唐華也確......風傳媒 ・ 19 小時前