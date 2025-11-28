民眾黨嚴審1.25兆軍購預算 張啓楷籲賴總統赴立院「國情報告」

【警政時報 包克明／臺北報導】針對賴政府宣布將規劃高達1.25兆元軍購預算、並持續推動《財劃法》覆議，民眾黨立法院黨團今(28)日召開記者會，表態支持「合理且具紀律性」的國防預算，但強調將嚴格審查國防特別預算，並呼籲賴總統履行競選承諾，親赴立法院進行國情報告。黨團副總召張啓楷等並一致批評，行政院溝通不足、程序粗糙，極可能造成國安、財政與兩岸情勢的進一步對立。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，民眾黨支持合理提升國防預算，但1.25兆軍購預算不僅目前沒有細目，更打臉卓榮泰10月說「沒看過相關預算」的說法，賴清德總統有責任說明清楚。(圖／民眾黨團)

民眾黨主席黃國昌近日由該黨台北市議員陳宥丞偕同率青年團赴日本東京訪問，上午黨團記者會由黨團副總召張啓楷與立委黃珊珊、林憶君、麥玉珍等人共同召開。黃珊珊指出，《財劃法》為民眾黨重要優先法案，黨團自去年即提出版本，但行政院遲遲未提對案，甚至在立法院三讀後，仍以覆議方式試圖推翻國會共識。她批評行政院「有史以來最多的 8 次覆議」，卻拿不出任何水平分配試算表，主計總處與財政部均無法說明。

黃珊珊委員批評行政院「有史以來最多的8次覆議」，卻拿不出任何水平分配試算表，主計總處與財政部均無法說明。(圖／民眾黨團)

黃珊珊直言，行政院不僅未與地方政府溝通，更連自家民進黨團都未協調，財委會甚至出現「審查不存在的暫行條例」的荒謬狀況，讓主計長也不知如何討論。她痛批：「賴政府只會開戰、耍賴，國家要怎麼善後？」

麥玉珍委員表示，不希望任何新住民被剝奪參政權或生活權，遭受打壓與歧視，被逼到無法呼吸。(圖／民眾黨團)

林憶君則指出，賴總統公開宣稱「北京以2027武統台灣為目標」，震驚國內外，與其競選時宣稱「我當選戰爭機率最低」形成強烈對比。她質疑，台灣是否因政府言行落差，正被推向準戰爭狀態。

林憶君委員質疑，台灣是否因政府言行落差，正被推向準戰爭狀態。(圖／民眾黨團)

林憶君表示，賴政府編列 1.25兆軍購預算，卻未顧及國軍待遇與人員留任問題，「武器買了、操作者在哪裡？」她並質疑，美、中、日近期都展現降溫意願，唯獨賴政府升高論述，「讓台灣全民皆兵，這是人民要的嗎？」

張啓楷強調，民眾黨支持提升國防預算，但必須在財政紀律內進行，且必須「前帳先清」。他指出，目前仍有超過 6000 億元軍備尚未到貨，包括價值逾 2000 億的 F-16V戰機 66架。

張啓楷並質疑賴總統的「2027 攻台論」依據，指出美國總統川普才剛公開表示「任內不會發生兩岸戰爭」，與賴總統說法相互矛盾，「賴總統，你是在打臉川普嗎？」

張啓楷也批評，賴政府未與立院及國人溝通國防特別預算細目，「這是民主政府還是獨裁政府？」更引述前總統呂秀蓮的說法：「錢都拿去買軍購，人活著有什麼意義？」

針對「守護民主台灣國安行動方案」，張啓楷回應，黨團支持合理軍備，但要求賴總統親自說明軍購細項。他強調，民眾黨一直支持總統到立院國情報告，賴清德選前也承諾會做到，如今卻跳票。

張啓楷表示，「民進黨不擋，賴總統願意來，我們當然願意邀請，讓民意確實監督」。他說，總統赴立院國情報告是民眾黨一貫主張，賴清德競選時也承諾會做到，現在卻是嚴重跳票；不論是國防特別預算還是中共2027侵台，都非常重要。

