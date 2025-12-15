民眾黨嚴正聲明：拒絕綠色獨裁體制、行政院不副署等同違憲踐踏立法權

台灣民眾黨今日發表重磅聲明，痛批賴清德政府欲以「不副署、不公布」方式推翻立法院三讀通過的法律，形同「比獨裁者還獨裁」的違憲獨裁體制，警告台灣民主已走到歷史的關鍵時刻。

民眾黨指出，副署制度憲政意義遭扭曲。依《憲法》第37條及大法官釋字419號、627號解釋，副署是針對總統的權力制衡，絕非行政院否決立法院三讀通過法律的依據。民眾黨強調，卓榮泰聲稱「拼了命撲倒在球門之前」阻止違憲行為，實際上卻在覆議失敗後，惡意挪用副署權沒收國會法案，「張冠李戴，沒收立法院的法案」。

廣告 廣告

民眾黨指控，《憲法增修條文》第3條明確規定，覆議失敗後行政院長「應即接受該決議」，卓榮泰已提8次覆議全部遭否決，卻仍欲不副署不執行，形同推翻憲法制度。若行政院可不副署，覆議制度還有何意義？民眾黨嘆道，行政院乾脆以後都不用覆議，直接用不副署讓國會三讀法律消失。

民眾黨痛批，判斷法律是否違憲，並非行政院可單獨認定。若行政院自己判斷立法院通過的法律是否違憲，這已完全混亂權力分立體制，讓行政院形同「自己當起大法官的角色」。

民眾黨強調，這是台灣民主化以來未曾發生的憲政危機，「即便是蔣中正擔任總統時，對立法院有再多不滿，也不敢用這種方式直接沒收立法院通過的法律」。賴清德政府此舉形同架空立法權、僭越司法權，將所有權力集中於一人一身，是「連威權時期都沒看過」的獨裁手段。

民眾黨呼籲，人民才是台灣民主頭家，地方選舉即將到來，「人民會用選票告訴執政當局：台灣不需要獨裁者」。民眾黨並提出五大堅持：行政院必須副署、總統必須公布、行政部門必須執行、停止破壞權力分立、接受民意懲罰與歷史審判。

民眾黨最後警告，「這是台灣民主歷史無法忽視的危機」，呼籲全國人民一起抵抗民進黨的毀憲行為。 （圖片接翻攝自Youtube-民眾之聲）

更多品觀點報導

立法院三讀通過卻不執行 國民黨團砲轟賴政府違憲獨裁 警示尹錫悅前車之鑑

民主的守門人還是憲政的破壞者？賴卓體制正在掏空台灣法治

