民眾黨國會換血「綠白融冰」？綠盼新氣象「關鍵在他或他」？

民眾黨6位不分區立委明(3日)將正式宣誓就職，民進黨立委王義川日前曾透露，有民眾黨新任立委致電說「以後事情好好講」。陳清龍今（2日）受訪則回應，「都是好朋友」。對此，民進黨台北市議員簡舒培表示，國會就是要理性討論，盼新的民眾黨團能「完全推翻」黃國昌過去所帶領的壞習慣，帶領出新的民眾黨。但陳柏惟保守表示，民眾黨團今後的決策仍是要看黨意，但有趣的是「到底聽誰的？」

簡舒培在《台灣向前行》節目中指出，綠委莊瑞雄也透露，民眾黨新任立委洪毓祥曾跟他說過「接下來可以好好談」，可見接下來的國會能有一番新氣象。簡舒培也認為，與其說是綠白合，更應該說是要「理性討論」，政策好壞，一起檢討或支持，而不是像黃國昌所主導的民眾黨黨團，「完全不討論」，只會配合國民黨，這對國家來說也是良善的發展。簡舒培也呼籲新的民眾黨團「能推翻黃國昌帶領的壞習慣」，帶領出新的民眾黨。

立院榮譽顧問陳柏惟則認為，民眾黨不一定會好好的跟民進黨合作，因為白營是「一人政黨」，他們必須傾聽黨意。陳柏惟強調，這些人是不分區立委，會受到黨意限制，而民眾黨目前實際上仍是「一人政黨」，但目前弔詭、很有趣的事是「誰能夠拔掉白委」，給予懲罰，是現任黨主席黃國昌、還是檯面下太陽柯文哲？陳柏惟保守表示，大家先靜觀其變、未來會如何變化很難說。

