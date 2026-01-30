民眾黨國防特別條例付委 民進黨團籲公平討論勿丟包政院版

立法院今天(30日)召開本會期最後一次院會，民眾黨團自提的規模新台幣4,000億元國防特別條例列入報告事項議程，政院版國防特別條例則未被列入。在國民黨團支持下，民眾黨團版國防特別條例順利付委。對此，民進黨團表示，每個版本都應被平等討論，朝野應就修法條文直球對決，勿「丟包」政院版國防特別條例。

立法院至今尚未排審行政院所提規模新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，立法院本會期將於31日屆滿，30日召開最後一次院會。

根據民眾黨團提出的報告事項草案，民眾黨團把自家版本、規模新台幣4,000億元的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」列入議程。民進黨團則提案把政院版國防特別條例增列入報告事項議程，經表決，藍、白再度挾人數優勢通過民眾黨團提案。

國民黨團書記長羅智強於黨團大會後受訪，表示支持民眾黨團版國防特別條例付委。羅智強：『(原音)目前民眾黨團的軍購條例放在報告事項當中，今天如果沒有特別狀況的話，就按程序來付委。(記者：行政院的版本有可能會來討論嗎？)行政院版本在我們程序委員會目前是暫緩列案。』

國民黨團總召傅崐萁說明，黨團正在跟黨中央討論修法內容，他們期盼賴清德總統赴立院就對美軍購進行報告，屆時國民黨團基於為民看緊荷包，也會提出自家修法版本；他也強調藍、白合作很重要，因此會持續與民眾黨團溝通。

對於藍、白擬聯手「丟包」政院版國防特別條例，先放行民眾黨團版國防特別條例，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪時表示尊重各黨團的提案權，但每個版本都有被平等討論的機會，應該就修法條文直球對決，所以請藍、白勿「丟包」政院版國防特別條例，另外她也提醒立委沒有編列預算的權力，且民眾黨團版本排除了「台灣之盾」、「台美供應鏈合作」與「非紅供應鏈」。吳思瑤：『(原音)就這3個面向而言，藍、白的版本，不管是現在已經端出的民眾黨版，或是國民黨說他們也要自提法案，都要從這3個原則來審視，他們的版本是不是合憲、合規、是不是合乎國會的民主程序？』

立法院會30日預計進行法案大清倉，經朝野協商後，將處理住宅法、被視為讓中天重返新聞台的衛廣法修法、為救國團解套的黨產條例以及今年度中央政府總預算先行動支案，預料前3項將可闖關通過。