民眾黨團全數否決NCC提名案：拒絕酬庸、守護專業

針對行政院提名的四位國家通訊傳播委員會（NCC）委員人選，台灣民眾黨立法院黨團今（7）日召開記者會，宣布全數投下不同意票。總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立委林國成與劉書彬共同出席，痛批提名作業延宕、黑箱，且人選專業與獨立性不足，恐淪為執政黨的「傀儡與橡皮圖章」。

黃國昌指出，行政院長卓榮泰以「被提名人有生涯規劃」為由延後提名，卻被揭露四人早在五月前即已同意出任，形同欺瞞國會與社會。他強調，民進黨掌控媒體、迴避監督，卓榮泰「等大罷免過後再強行通過名單」，根本將NCC當酬庸機構。

林國成批評，被提名人專業不足、答詢避重就輕，「問A答B」令人不敢恭維；張啓楷則表示，提名人不具改革勇氣，也無法挑戰權力結構，質疑主委被提名人蔣榮先應該去「數發部」而非NCC。

陳昭姿與劉書彬進一步指出，卓榮泰除NCC委員外，連中選會與公視董監事都未依時提名，行政怠惰嚴重。陳昭姿更批，台灣假訊息問題嚴重，政府與綠營立委都在製造假消息，被提名人卻不敢面對，如何令人信服？

民眾黨團強調，唯有具專業與獨立思考的委員，才能恢復NCC公信力，拒絕政治酬庸是維護民主的第一步。 （圖片由民眾黨提供）

