民眾黨團公布年改最新民調 45.7％贊成「停止調降所得替代率」

民眾黨團5日公布黨內最新民調，顯示有45.7％人支持「停止調降所得替代率」修法方向，且有47.0％民眾傾向中立適時檢討公教年金制度。（民眾黨團提供）

民進黨團5日公布政策會對於年金改革最新民調，顯示議題前有55.4％支持應繼續年金改革、28.1％認為要停止，議題後則有59.7％支持繼續年改、31.7％認為停止，直指認同年改到此為止的是少數。民眾黨團晚間公布黨內日前民調，有45.7％民眾贊成「停止調降所得替代率」的修法方向。

民眾黨團5日晚間表示，針對公教年改是否要繼續砍下去，還是讓所得替代率先維持在目前狀態（年資15年／所得替代率僅36％，年資35年／所得替代率66％），讓退休公教人員可享有基本的退休生活保障，各界有不同反應與想法，但民進黨政策會執行長、綠委吳思瑤卻直接拿出怪怪的民調，營造社會多數反停砍年金的假象。

民眾黨團提及，仔細看民進黨「設計的」民調題目，第3題「有人認為公教年金砍太兇，造成高普考、教師人數減少，應該停砍公教所得替代率，請問您同不同意？」這個題目問的有陷阱，到底是在問同不同意高普考、教師人數減少跟年金被砍有關，還是同不同意高普考人數降低，所以應該停砍所得替代率？「題目意識混亂，哪可能有明確答案？」

民眾黨團指出，第4題更混，「目前公教月領退休金5萬至5萬8，勞工退休金平均每月2.5萬，老農津貼每月約8000元，國民年金每月約領4000元。有人認為『台灣年金制度面臨行業不均的問題』，請問您能不能接受這個現況？」，該題目本身就有2大問題。

民眾黨團稱，第一問題是各行業年金制度設計本就不同，誰比誰好眾說紛紜，共通點是很多人認為年改制度各職業落差太大，必須改革，本身就是個爛問題；第二問題是刻意營造公教退休金比勞工多很多的印象，卻沒告訴受訪者「公教每月要自繳7000元，多數勞工繳幾百到1000元，甚至沒有自提。」公教繳的多，但若勞工自提達到6％，所得替代率未必會比公教低，民進黨這個提問，根本刻意煽動行業對立。

民眾黨團批評，該民調的問題意識不清，連吳思瑤都搞不清，在記者會先是說「你是否認為行業不均？」發現好像不對，又更正成「你能否接受行業不均？」真的是「garbage in garbage out（垃圾進，垃圾出）」！

此外，民眾黨團也公布黨內做的最新民調，詢問受訪者「到今年為止，公教的所得替代率已經調降9％，目前的所得替代率最高66％、最低36％。有意見主張應停止繼續調降，以保障退休人員的基本生活水準。請問您是否贊成此修法方向？（指停止繼續調降所得替代率）」，有45.7％受訪者贊成、23.5％不贊成、30.8％不知道或沒意見。

該民調顯示，針對「有意見主張應降低CPI觸發門檻，並縮短檢討年限，以更靈敏地反映物價波動。請問您是否贊成此修法方向？」問題，有高達6成6受訪者支持。另外關於「請問您對於公教年金制度設計的整體立場傾向？」部分，有4成7民眾傾向中立適時檢討。

民眾黨團強調，真正的年金改革不該操作對立、謀取政治紅利，應該讓勞保制度一起改革，讓大家都能擁有優質的退休生活，而不是要人民「均貧」，理性務實科學面對年改，不要拿著假民調欺騙人民！

民眾黨委托精確市場研究有限公司進行民調，訪問期間為10月3日至6日，訪問對象為全台22縣市年滿20歲民眾，有效樣本為1069份（市話748份，手機321份），在95％信心水準下，在正負3.0％之間。

