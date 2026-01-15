民眾黨團列TPASS等13項新興計畫 擬優先付委審查

（中央社記者郭建伸台北15日電）115年中央政府總預算持續卡關，但傳出藍白擬先審查新興預算。民眾黨團今天羅列13項涉及民生經濟、國防安全的新興計畫，包含TPASS通勤月票、公保人員生育給付差額等，擬提案優先付委審查。

民眾黨立法院黨團今天舉行「預算審議天經地義，台灣民意高度支持」記者會，黨團副總召張啓楷表示，在朝野僵持情況下，民眾黨務實尋找方法，針對115年中央政府總預算案中新台幣2000多億元的新興計畫，當中與民生經濟、國防安全相關的13項，擬提案優先付委審查。

根據民眾黨團規劃，13項新興計畫包含TPASS行政院通勤月票執行計畫、公保生育給付差額補助、勞動部辦理勞工保險生育給付差額補助、強化國家核醫關鍵藥物供應韌性與應用備援、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫、運動部台灣品牌賽事精選計畫、數位發展部強化政府關鍵節點及偏鄉通訊網路數位韌性計畫、AS-365N海豚型機隊升級中程計畫、高雄屏東間東西向第2條快速公路、重點橋梁行車安全提升計畫、打造AI智慧博物館共構數位涵容生態計畫、關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫、連江縣選舉委員會辦公廳舍取得案。

張啓楷表示，這13項計畫比較急迫，因此民眾黨團提案付委審查，但真正要解決問題，賴政府還是要依法編列軍人及退休警消預算，請賴政府從善如流，遵從主流民意，該編的預算趕快補編，盡快送審。

媒體會後詢問，這13項新興計畫是否有跟國民黨團討論，以及何時會經立法院會付委。

民眾黨團總召黃國昌表示，該13項計畫是經民眾黨團盤點，昨天已和國民黨團幹部會商並取得共識，預計下午開會最後確認，待雙方確認完後再報告提出時程。

此外，黃國昌結束訪美行程後指出，反對政院版國防特別條例的決心反而更強烈。美國國務院表示，強力支持台灣分擔國防責任的努力，也歡迎台灣於2030年將國防支出占比提高到GDP的5%；美國在台協會（AIT）則對總統賴清德所提出的新台幣1.25兆元國防特別預算表示歡迎，外界解讀美方打臉黃國昌。

對此，黃國昌受訪時回應，他對AIT的回答毫不驚訝，因為政府編2兆元、3兆元預算，AIT都會表示歡迎，站在美國政府角度無可厚非。

黃國昌強調，他是中華民國立委，不是美國國會議員，中華民國立委該做的就是反映中華民國國民、台灣人的心聲，並捍衛中華民國及台灣人的利益。（編輯：蘇龍麒）1150115