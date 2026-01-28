民眾黨團力推不在籍投票 游盈隆坦言：遇上九合一選舉肯定是災難

中選會主委被提名人游盈隆今坦言，如果九合一大選實施不在籍投票，「現階段來講，肯定是個災難」。（圖／鄒保祥攝）

藍白力推不在籍投票法制化，規範不在籍投票得以移轉投票，或是指定場所投票等，該草案最快本週就能闖關三讀。不過由白營推薦的中選會主委被提名人游盈隆今天（28日）出席立院內政、司法及法制委員會審查時，坦言如果九合一大選實施不在籍投票，「就現階段來講，肯定是個災難」，恐造成近9000種選票，對選務人選來講那是災難。

立法院內政委員會及司法法制委員會今聯席審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，游盈隆為委員並為主任委員，胡博硯為委員並為副主任委員，黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義均為委員，請同意案，並由行政院秘書長張惇涵陪同出席。

廣告 廣告

國民黨立委牛煦庭提問，若立院修正相關法令，新增不在籍投票制度，限於國內移轉投票，是否會忠實執行立院通過的法律？游盈隆回應，「當然，如果立院通過，中選會只有依法行政、全力執行」。

牛煦庭進一步詢問，若有機會領導中選會，需要多少時間做好境內移轉投票選務相關工作？游盈隆說，不知道這項立法屆時在立院會如何通過、制度內容如何。

游盈隆接著說，他最近從中選會同仁口中得到的資訊，深深地感覺不在籍投票是世界潮流，也是台灣許多人直覺上對的努力方向，但當大家在講世界各國都採取不在籍投票時，台灣沒有，感覺自己落後、慚愧，那種心情他可以理解，也肯定那是進步的思維」。

游盈隆直言，「可是我們也不能夠脫離現實」，若回到自己國家選舉制度，深入去看很快就會發現，不在籍投票牽涉非常複雜的選舉工程，尤其是在九合一地方選舉裡實施不在籍投票，「就現階段來講，肯定是個災難」。

游盈隆說，中選會已經提出，如果在九合一地方選舉辦不在籍投票，將造成將近9000種的選票，對選務人員來講那是災難，「我們喜歡看天邊的彩霞，但不要踩壞了眼前這個一大簇玫瑰，讓我們傲視世界的台灣選舉蒙塵」。



回到原文

更多鏡報報導

白版軍購拿掉「非紅產業鏈」 張惇涵憂缺乏戰略構想恐窒礙難行

許舒博籲立院速審關稅協議 張惇涵：為台灣產經民生朝野不要國內互打

籲朝野坐下對話 卓榮泰轟藍白：擋總預算、國防預算，難道台美關稅也要擋？

陳漢典、Lulu婚宴大贏家出爐！陶晶瑩合照3男神 1次集齊台灣3座發電機「最狂」