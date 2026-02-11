民眾黨團同意政院版國防條例付委 綠盼藍停止杯葛

（中央社記者王揚宇台北11日電）台灣民眾黨立法院黨團同意行政院版國防特別條例付委，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，既然民眾黨已釋出善意，希望國民黨也能以國家利益為重，停止杯葛，讓朝野版本一併付委，讓真理越辯越明。

總統賴清德上午在總統府記者會表示，期待立法院新會期開議後，儘速完成國防特別條例的審議。民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，為了台灣的國防安全，民眾黨要把軍購條例列為最優先法案，「我們同意院版條例付委，在立法院併案審查」。

鍾佳濱透過媒體群組表示，行政院版的國防條例是國防部經過反覆戰略推演、結合國防自主與國際採購的專業規劃，既然民眾黨已釋出善意，希望國民黨也能以國家利益為重，停止在程序委員會的杯葛，因為投資國防就是投資和平，讓朝野版本一併付委，讓真理越辯越明，不要再讓台灣的國防建設因政治操作而延宕。

對於賴總統上午召開記者會，民進黨立委吳思瑤在立法院接受媒體聯訪提到，這是史上第一次總統率三軍司令共同向民眾說明國家的戰略、軍事布局及軍購案。

吳思瑤表示，賴總統之所以這麼高規格，就是要清楚向民眾公開軍購案內容，既然國會不給賴總統在合憲前提下向國會報告，賴總統就親自向社會報告；既然國會不讓行政院版的國防特別條例付委討論，就讓社會討論。

吳思瑤說，台灣安全一天都不能等，而且台灣是否有意志要捍衛自身安全，全世界都在看，因此賴總統必然會清楚地向民眾闡述軍購的急迫性、必要性。

她說，今天的記者會也對外釋放一些訊息，包括台灣的安全自己來守護、自己的國家自己防衛，以及向國際社會傳達台灣的執政黨、國家的元首在乎台灣的安全防護，並且在乎台灣能否扮演印太地區和平貢獻者角色。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委王定宇透過媒體群組提到，美國已再三表達對台灣安全的重視，也點名台灣的在野黨不要阻擋台灣國防力量的提升，而政黨間有競爭沒有關係，但不要成為台灣安全的威脅。

王定宇指出，沒有人會去幫助一個不願意自我防衛的國家，希望未來各國防特別條例的版本能一起付委審查，國家安全不能等，人民的安全更不能等。（編輯：謝佳珍）1150211