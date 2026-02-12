即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

行政院版編列1.25兆的國防特別條例，已經在立法院程序委員會遭10度封殺，而民眾黨團4千億版本則成功付委，因此總統賴清德昨（11）日上午特別召開記者會，並喊話速審政院版軍購條例，而民眾黨立院黨團當天也表態，同意將政院版付委、併案審查。不過，民眾黨主席黃國昌今（12）日上午受訪則揚言，相信最後通過的不會是行政院的版本。

針對民眾黨團昨日表態除支持自家版本，而政院版本國防特別條例也可一併審查，黃國昌今日上午前往新北市板橋市場掃街前受訪則表示，民眾黨向來立場就是開大門、走大路，對於各種版本及可能性，都持開放心胸加以討論。

廣告 廣告

「對民眾黨來講，我們的版本就是一個最好的版本」，黃國昌說，白營版本對於買什麼東西寫得非常清楚，不僅4千億軍購條例沒有灌水、沒有空白支票，而且在特別條例通過後、要編特別預算前，更要求行政部門要去立法院進行專案報告。

他又說，要告訴大家過去台灣人幾千億到底買了什麼東西？到貨的狀況是什麼樣子？與接下來要買的東西彼此之間配合的關係是什麼？又預期什麼時候到貨？「我們支持強化台灣的國防實力，但台灣人花的錢必須花在刀口之上」。

黃國昌更揚言，對於各種不同版本大家一起討論，包括國民黨、行政院版本一起討論，「但我相信最後通過的不會是行政院的版本，昨天晚上民眾黨舉辦尾牙，與柯老大（民眾黨前主席柯文哲）、清龍（民眾黨團總召陳清龍）對於這件事情彼此共識非常強，因此綠營也沒有必要見縫插針」。

黃國昌突指賴清德昨天召開記者會，宣稱以總統高度講不切實際的話，賴批評有些立委從議員升上來不懂憲法和國防，他問「我想賴清德忘了民進黨有很多立委，也是從議員升上去，這樣的發言污衊了解在地心聲、懂得人民生活的辛苦、反映民意的立法委員有議員背景；不客氣地講，真的要說不懂憲法課，恐怕憲法課重修的正是賴清德」。





原文出處：快新聞／民眾黨團同意院版國防特別條例付委 黃國昌揚言：相信最後不會通過

更多民視新聞報導

鄭麗文「中國人」說引反彈！最新民調：63.5%台灣人不接受

藍白分裂了？民眾黨同意院版軍購付委 國民黨竟嗆：不可能照單全收

遭疑「擋軍購換鄭習會」 國民黨告《自由時報》：影響兩岸關係

