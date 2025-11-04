民眾黨團年改 停砍所得替代率 物價漲5%應調整

(記者陳啟明台北報導)民眾黨團今天公布年改方案，明定自民國114年度後停砍所得替代率，且公務人員的退休或撫恤金、遺屬年金給付金額，在消費物價指數累計成長達5%時，應檢討並調整，黨團將在委員會審查時提出再修正動議。



立法院司法及法制委員會5日、6日將排審國民黨立委所提停砍年金法案，外界關注民眾黨團態度。

民眾黨團總召黃國昌今天偕黨團成員舉行「年改不雙標，世代要共榮」記者會，並邀請台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝、中華民國公教軍警消聯合總會副總會長高誓男、全國教師工會總聯合會理事長侯俊良、全國教育產業總工會副理事長林碩杰等人與會。



黃國昌表示，民眾黨團自去年開始舉行多場公聽會，廣泛徵詢各界意見，並進行內部政策民調；對於年金改革，黨團的立場是不贊成走回頭路，但也認為改革至今達到7年，應停下腳步適時檢討。



民眾黨團副總召張啓楷表示，年改影響民眾報考公務員、擔任教師意願，但年改目的不是把公教拉下來變成均貧，應該讓公、教人員維持退休後生活保障。



黃國昌表示，考試院版本原本是15年每年調降1%，但年改方案是分10年調降，每年調降1.5%，過去這6年已調降9%，公、教人員依照服務年資，所得替代率約在36%至66%之間；根據民調結果，多數民意同意停止調降年金所得替代率。



黃國昌表示，年改不會走回頭路，包含計算時採用15年平均薪資、停止18%等，都沒有要恢復，唯一要討論的是，為了讓公教人員退休後享有基本保障，應停下腳步檢討。



黃國昌表示，民眾黨團在委員會審查時將提出再修正動議，除明定公教人員年金所得替代率自114年停止調降，也會要求縮短年金檢討年限，更靈敏反映物價波動，並期待藉由這次改革，讓台灣不分行業別都能在退休後獲得保障。