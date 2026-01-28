民眾黨團批賴清德「挾洋以自重」 他驚呼：還以為是國台辦發文！

記者李鴻典／台北報導

由於南韓國會未能依約完成批准程序，美國總統川普宣布將把原先談妥的對韓關稅稅率，從15％調高至25％；總統賴清德向藍白喊話，「不要焦土政策」，希望在野黨能夠給予支持。對此，民眾黨立法院黨團發文稱，「此種挾洋以自重的行為與雙標，弱化國會監督審議、壓縮民主討論空間，踐踏台灣主權尊嚴與民主底線」。政治工作這周軒驚呼，猛一看還以為是國台辦發文！

周軒指出，民眾黨團發了一篇文，說賴清德總統對在野黨喊話，不要在立法院推翻台美關稅談判成果，並舉南韓被川普加關稅為例，這個叫做「挾洋以自重」。他直言，看完真的是覺得，笑死。

先不說「挟挾洋以自重」這幾個字猛一看還以為是國台辦發文勒！上週民眾黨主席黃國昌被「邀請」到美國快閃，民眾黨緊急發採訪通知，配上一連串見到「高樓層」的照片，回來還緊急開記者會說美方有交代什麼事情不能講，動員支持者在網路上狂洗「美國只想跟在野黨溝通」、「賴清德做不到的黃國昌做到了」，這是不是「挟洋以自重」啊？

周軒說，更不要提，關稅如果從15%被加到25%，台灣多少產業的利潤瞬間歸零，多少勞工朋友可能都要喝西北風了，身為總統提醒一下在野黨，到底有什麼不對？

周軒進一步表示，更好笑的是，黃國昌早就背棄太陽花三個字，心中只有「紫雲黃氏」了，民眾黨今天還拿「太陽花精神」出來說嘴，是因為人家剩下不到一週就要從立法院畢業，所以放飛自我了是嗎？

