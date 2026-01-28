民眾黨團批賴清德「挾洋自重」 鍾佳濱酸：跟國台辦同思維

台北市 / 武廷融 綜合報導

南韓因國會遲遲未履行與美國達成的協議，遭美國總統川普（Donald Trump）宣布調高關稅，從原本的15%提高到25%。總統賴清德呼籲在野黨能夠支持台美關稅協議，不要焦土政策。而民眾黨團則發文反嗆「挾洋以自重」。不過，民進黨團幹事長鍾佳濱今(28)日稱，「挾洋以自重」好像是義和團的說法，「如果是國台辦的新聞稿我們還不懷疑，難不成民眾黨跟國台辦有同樣的思維？」

美國總統川普（Donald Trump）27日發文指出，南韓國會遲遲未履行與美國達成的協議，因此美方也將採取因應措施，他宣布將對南韓汽車、木材、藥品以及所有其他互惠商品，稅率由原先談定的15%提高至25%。

廣告 廣告

這也引發各界擔憂，近期朝野攻防不斷，若台美協議也在立法院卡關，恐讓台灣成為下一個南韓。而總統賴清德接受節目專訪時也表示，希望國會能夠支持台美關稅協議，「政黨競爭難免，但是不要焦土政策。」不過民眾黨則發文反嗆，「此種挾洋以自重的行為與雙標，弱化國會監督審議、壓縮民主討論空間，踐踏台灣主權尊嚴與民主底線」。

對此，鍾佳濱今日受訪時表示，「挾洋以自重」好像是義和團的說法，怎麼一個21世紀的台灣民主政黨，會用19世紀義和團的說法，「很奇怪，如果這個見於國台辦的新聞稿，我們還不懷疑，難不成台灣民眾黨越來越跟國台辦有同樣的思維嗎？」鍾佳濱也呼籲在野黨，台美協議可以嚴格審查，但不要拖延審查。

原始連結







更多華視新聞報導

總預算未審 民進黨團：盼與在野溝通共同尋求解套

賴清德專訪談關稅！曝開會照片 籲在野勿採「焦土政策」

賴不列席「彈劾案」！ 傅崐萁：做壞換人 鍾佳濱：可提倒閣

