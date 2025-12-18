民眾黨團提案延會至明年1月底 最快送明天院會表決

民眾黨團日前於立法院會提案，指行政院未依法編列軍警待遇調整相關預算，為避免時間緊迫草率審查，建請延會至2026年1月底。民眾黨團今天(18日)召集協商，朝野難以達成共識，會議主席、民眾黨立委黃國昌裁示依照立法院職權行使法規定辦理。預料該案最快將於明天(19日)送立法院會表決。

行政院8月通過明年度中央政府總預算案，暫緩編列志願役加薪及提高警察人員所得替代率預算，並強調考量不同公務員的公平性、衡平性，且有違憲疑慮，因此聲請釋憲，若釋憲結果未違憲，將追溯補齊。但此舉引發在野黨不滿，民眾黨團日前對明年度中央政府總預算案提出復議，總預算案至今尚未付委審查。

民眾黨團11月14日進一步在立法院院會提案，表示行政院未依法編列軍警待遇調整相關預算，為避免時間緊迫草率審查，建請延會至2026年1月31日止，該案遭逕付二讀並交付協商。

民眾黨團18日召集黨團協商，民眾黨團幹事長陳昭姿指出，行政院8月提出的中央政府總預算案是違法編列，呼籲行政院盡快重提總預算。陳昭姿：『(原音)所以趕快提出來，根據立法院透過的條文，總統府公佈的條文，根據這個原則，趕快把這個正確的、應有的這個預算的內容，要趕快補齊補正。』

民進黨團幹事長鍾佳濱發言表示，朝野若對明年度中央政府總預算案有意見，通常在付委審查時表達看法，但立法院至今未依法排案審查，卻要求行政院撤回明年度中央政府總預算重編，呼籲在野應先說明適用的法律依據。鍾佳濱：『(原音)立法院既然不予審議，那又何必要延會？如果要行政院撤回總預算重編再來審議也可以，那請說明要根據哪個法條規定立法院可以濫權，要求行政院撤回總預算？如果沒有法條的依據，對不起剛剛說的濫權太快了一點，沒有法條依據的要求就是濫權。』

國民黨首席副書記長林沛祥則說，贊同民眾黨團提案，支持延會。歷經兩輪發言，朝野難以達成共識，會議主席、民眾黨立委黃國昌宣布，依照立法院職權行使法規定辦理。由於延會提案已過了1個月協商冷凍期，最快將於明天(19日)排入院會表決。(編輯：許嘉芫)