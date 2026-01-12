民眾黨團提「柯文哲條款」廢除串證羈押 司法院、法務部反對：無修正必要

台北市 / 林李翰 綜合報導

民眾黨團提案修正刑事訴訟法第93條及第101條，擬刪除串證作為羈押理由，被稱「柯文哲條款」。立法院司法及法制委員會今（12）日開會審查，司法院副秘書長王梅英表示，大法官釋字665號解釋，就勾串共犯作為羈押理由，並未有違憲疑慮。法務部次長徐錫祥則表示，若刪除勾串為羈押理由，將使被告輕易威脅共犯和證人，無法即時有效保全證據，阻礙重大犯罪溯源斷根，無修正必要。

前民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，此修法被外界批評為「柯文哲條款」。司法及法制委員會今（12）日審查「刑事訴訟法修正草案」，民眾黨立委黃珊珊援引大法官釋字第665號解釋，強調羈押應是保全程序的「最後手段」。

黃珊珊提到，勾串共犯在實務上常成為最缺乏具體事實支持、最常被濫用的羈押理由，法院常以空泛、模板化的理由裁定羈押，且辯護人在偵查中常被禁止取得關鍵資訊，嚴重侵害被告訴訟防禦權。

司法院副秘書長王梅英說明，大法官釋字665號解釋，就檢察官以勾串共犯作為羈押理由，並未認為有違憲疑慮，專家學者多半對現行法認同，國際上，包含德美日法制都未限制檢察官抗告權。

王梅英強調，民眾黨團版本修正草案101條部分，刪除羈押原因勾串共犯等部分，釋字665號解釋審查，並未有違憲疑慮，若刪除，對於組織性詐欺集團犯罪，恐將無從追查隱晦不明潛在共犯及事實。以日本、德國在內多國都採取此法例，且與其他國家比較，我國羈押期限也沒有過長。

徐錫祥則回應，若刪除勾串共犯為羈押理由，將使被告輕易威脅利誘共犯和證人，規避法律制裁、讓檢察官無法及時保全證據，目前沒有替代實施可預防勾串，若刪除將嚴重阻礙重大犯罪溯源斷根，現行法律規定已有嚴格羈押要件，且落實法官保留制度已經可以充分保障被告基本人權，應無修正必要。

徐錫祥指出，對於提案修正擬限制檢察官於審判中對強制處分裁定之抗告權，將削弱檢察官之制衡功能，使上級法院無法監督下級審裁定，且程序過度向被告傾斜，一但法院裁定失當，可能導致被告逃亡或勾串滅證，影響司法公信力，建議維持現行規定。

針對刪除勾串羈押事由及全面縮減羈押期間之提案，徐錫祥強調，法務部認為現行制度已設有嚴格要件並符合國際人權審查標準，尚無修正之必要。

