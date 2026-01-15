民眾黨團揚言自提國防特別條例版本 綠籲回歸制度

（中央社記者林敬殷台北15日電）民眾黨立法院黨團總召黃國昌赴美訪問後，宣稱軍購僅需新台幣3000億元，更表示將自提國防特別條例版本。民進黨立法院黨團今天表示，1.25兆元國防特別預算必須依法先審查特別條例，呼籲朝野一致支持，切勿卡關，應回歸制度，逐項嚴格審查。

民進黨團上午在立法院舉行記者會。鍾佳濱說，依據預算法，對於特別預算都有明確規範，任何特別預算的特別條例，必然包括目的、項目、規模、財源、執行期程，及審計的方式。軍事採購的籌建需要相當期程，從簽約、下訂單到製造、到取得，需要較長期程，因此都會使用特別條例，給特別預算執行的法源依據，且因規模非年度預算可以納入，要有財源的明確規範，審計也要落實。

民進黨團副幹事長范雲表示，黃國昌要對國防特別條例「設門檻、限版本」，根本是打假球。行政院去年11月27日通過預算規模1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，並沒有說黃國昌宣稱的3000億元金額，更重要的是，除了對美採購外，也包含厚植台灣的國防產業，打造非紅供應鏈。

對於黃國昌宣稱對美軍購只要3000億元，民進黨團副幹事長沈伯洋也說，1.25兆元國防特別條例是8年期計畫，除軍購外，還包含防空系統、精準火砲、AI整合、彈藥存量，以及與他國合作、國內國防產業投資、後勤維修與人員訓練等多項內容，並非僅限對美採購。他強調，條例重點在於項目與整體防衛韌性，不應刻意混淆為單一軍購金額，用這種混淆視聽方式，是非常惡劣的做法。

此外，115年度中央政府總預算僵局未解，民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，公布10多項新興計劃的提案，準備付委審查。鍾佳濱表示，民眾黨團要告訴外界不想要什麼，為什麼不必要。

鍾佳濱說，在野黨團去年刪減總預算，沒有得到社會回應，使得這次有所顧慮，甚至不敢審查，只講民眾要什麼，卻不敢表達藍白不要什麼，不敢面對國家資源有限，預算要花在刀口上的態度，違反立委本身的職責。民進黨團呼籲在野黨儘速讓總預算案付委審查。（編輯：蘇龍麒）1150115