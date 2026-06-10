民眾黨團揭補助黑箱 蘇巧慧喊冤、文化部背書

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蘇巧慧接受媒體採訪。（圖／報系資料庫）

新北市長選戰再添新戰場。民眾黨新北市議員參選人林子宇、陳怡君昨(9)日召開記者會，指控民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧的胞妹蘇巧純擔任數位藝術平台akaSwap公司執行長後，相關企業多次獲得文化部及國發基金補助，涉嫌違反《公務人員利益衝突迴避法》。文化部今(10)日指出，相關補助計畫均經公開徵件及專業審查程序核定，並非由特定人士取得。蘇巧慧表示此為無端攻擊，記者會是一場烏龍爆料。

民眾黨記者會指出，蘇巧純自擔任akaSwap執行長後即獲得政府補助近600萬元，質疑蘇巧慧過去在立法院力挺文化部「文化黑潮計畫」，恐與家族利益有關聯，要求蘇巧慧說明是否涉及利益衝突問題。

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對於外界質疑，文化部今日聲明，民眾黨指涉的應為「文化黑潮之XR沉浸式影像創作補助」，與蘇巧純擔任執行長的akaSwap並無補助關係，經查受補助單位均非akaSwap，補助案皆依照公正透明審查程序，可受公評。

蘇巧慧今日轉發文化部新聞稿表示，民眾黨記者會的指控皆非事實，希望選舉能回到檢視候選人的特質和理念，來競爭新北市市長。

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