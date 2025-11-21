民眾黨團揭財劃法兩大謊言 批行政院偷天換日欺騙國人

台灣民眾黨立法院黨團今（21）日召開記者會，針對財政收支劃分法修法爭議提出嚴正批評，指控行政院長卓榮泰以不實數據誤導社會，並揭露行政院版財劃法的「兩大謊言」。

黨團指出，行政院宣稱院版財劃法釋出金額達12,002億元，比立法院新版的11,683億元還高，但這是刻意混淆視聽。事實上，行政院在簡報中刻意刪除「計畫補助款」項目進行比較，屬於偷天換日的手法。

根據黨團提供的數據，若以相同基準比較，立法院新版財劃法修法後，中央統籌分配稅款將從4,676億元大幅增加至8,874億元，地方總財源可達1兆4,329億元。然而行政院版僅1兆2,002億元，較新版整整少了2,327億元，等於是剋扣地方應得的財源。

黨團進一步批評，行政院剋扣的項目包含地方基本財政需要額，涵蓋人事費、社會福利支出、公共建設維護、學校場館經費、基層衛生保健等六大項目，卻謊稱是「給地方補助增加」，完全是欺騙社會大眾。

黨團強調，中央總預算從108年的1兆9,558億元，一路攀升至115年的3兆350億元，連年創新高，地方補助款理應同步增加，行政院卻反向剋扣，令人無法接受。黨團主張應退回院版，依法審議。

此外，黨團也呼籲修正公民投票法第23條，打破「鳥籠公投」限制，恢復公投綁大選。根據台灣民意基金會最新民調，近六成民眾支持此項修法，顯示這是主流民意的訴求。

（圖片皆由民眾黨提供）

