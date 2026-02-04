民眾黨團新會期優先法案曝光！無期徒刑不得假釋、代理孕母解禁入列

民眾黨團召開「人民優先 民生優先」優先法案記者會 。陳祖傑攝



民眾黨立法院黨團今（2/4）早舉辦「人民優先 民生優先」優先法案記者會，將進入司法法制委員會的立委陳昭姿表示，民進黨實質廢死卻未回應社會期待，因此未來主張以制度改革，明確規範無期徒刑不得假釋，回應人民對司法正義與社會安全的期待。另外，她也將繼續推動代理孕母解禁，整體制度並以「兒童最佳利益」為最高原則，審慎評估委託家庭的穩定性與照顧能力，避免孩子出生於高度不穩定或高風險的環境，是一部以利他精神為核心的法案。

總召陳清龍首先以總表向大眾說明優先法案內容，包含已經提出的媒體議價法草案，促進媒體環境健全；《政府採購法》要修正，避免招標弊案連環爆；財政委員會將審議《台灣未來帳戶特別條例》，挽救少子化危機。針對民進黨執政下政治進入校園，教育部對於校長遴選介入過多，黨團將提出《大學法》修正，以捍衛校園自治；《國民體育法》修法強化台灣的體育力，衛環委員會將聚焦醫護人員的權益，解決護理人員過勞的問題，讓健保永續。

陳清龍說，他將提出兩項優先法案，首先是為國庫把關，有鑑於過去超思雞蛋、茶葉行標下千萬資運標案、裝修公司得標國防部6億炸彈等政府採購弊案層出不窮，顯示《政府採購法》過於寬鬆，民眾黨主張修法強化投標廠商基本資格要求、要納入財務能力最低門檻、過往實績也必須列入參考。

另一項優先法案要「為國旅把關」，現在許多國人寧願出國，也不願意把錢留在台灣國旅，其中一向原因就是旅宿業哄抬高房價。陳清龍舉例，現在有些地方的演唱會經濟，讓住房價格可以從平日的1200、假日漲到3600，甚至一路飆到14500元，讓一般人民望之卻步，黨團要修正《發展觀光條例》改善哄抬現象，強化旅宿業者定型化契約規範的密度，提高違反房價備查定價的罰鍰，為國旅把關。

即將負責外交及國防委員會的立委王安祥表示，下一個會期重中之重將是軍購條例，台灣民眾黨已經提出黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，強調民眾黨絕對支持強化國防及整合聯合作戰能力，但也絕對反對黑箱空白授權、反對規避監督、反對情緒勒索。

王安祥表示，軍購條例既然名為特別預算，應與常態預算有所區別，不能重複、浮濫編列，因此以美國已經公布出售的品項為前提，民眾黨版軍購條例上限金額為4000億，需一年一期編列，期滿須經立院同意後才能辦理；在條例通過一個月內，行政院必須專案報告：

1、報告過去五年軍事採購項目、金額、效益與到貨情形。

2、採購項目如何配合，如何提升聯合作戰效能。

3、採購項目籌獲期程、交貨時間、全壽期維持成本。

4、有軍購有設備，人員與後勤、資通訊如何跟上。

5、財政衝擊評估、是否影響社福預算。

另外條文也規範，採購金額超過3000萬美金，要納入工業合作規劃強化軍購外，也要落實國防自主。

王安祥委員第二個優先法案是避免執政者濫權發布戒嚴、戕害民主，他以南韓前總統尹錫悅為例，當初南韓發動戒嚴時，民進黨團竟發文表示贊同，還寫道南韓發布戒嚴是守護民主自由，執政黨這種吹捧極權、大走民主回頭路的作法讓人必須警覺，因此民眾黨團提出提案修正《戒嚴法》，縮短總統發布戒嚴後的追認時間，需在24小時送立院追認，否則失其效力，透過修法強化追認機制。

將進入衛環委員會的邱慧洳委員先引用醫護界的金科玉律「沒有醫護保障，就沒有醫療安全」開場，並表示自己首先要推動「三班護病比」入法，因為護理人員若因過勞倒下，折損的是醫護勞動權益與國人就醫安全與醫療品質，黨團主張醫院應針對每班別護理人員數量制定合理照顧人數，若雇主違反將加重罰則。

邱慧洳指出，雖然三班護病比在上會期已逕付二讀，但衛福部又是「窒礙難行」、加上醫界也有反彈聲浪，民眾黨團將繼續溝通、以入法為最終目標；第二是要保障醫事人員薪資，因為目前護理人員普遍低薪，民眾黨團主張以醫事人員薪水達到一定標準，作為醫事人力機構和保險人續約之要件，無法達成就不予續約。

陳昭姿說，她的優先法案第一條為「代理孕母法制化」，這不僅是民眾黨創黨主席柯文哲競選總統時的承諾，也是她多年為不孕症病友奔走的一生懸念，《人工生殖法》目前是由司法法制委員會與衛環委員會聯席審查。

陳昭姿強調，民眾黨版本的《人工生殖法》明確設下嚴謹門檻，委託配偶須未滿50歲、具我國國籍並設有戶籍，現階段不開放外國人來台進行代理孕母，適用對象亦僅限於無子宮或因子宮病變等醫學原因，確實難以懷孕者，並須通過完整且嚴謹的醫療與心理評估。同時，法案高度重視代理孕母的權益保障，代理孕母須為20至40歲且具我國國籍，完整保障其身體自主權，懷孕期間是否繼續或中止代孕，皆由代理孕母自行決定，委託配偶不得干涉亦不得請求任何形式的求償；若代理孕母已有配偶，其配偶亦須接受相關心理評估，並設有第三方認證機構及雙律師機制，確保過程透明、專業且不受壓迫。整體制度並以「兒童最佳利益」為最高原則，審慎評估委託家庭的穩定性與照顧能力，避免孩子出生於高度不穩定或高風險的環境，是一部以利他精神為核心的法案。

陳昭姿指出1月30日檢評會對檢察官林俊言涉及押人取供、不正訊問、假視察真逼供的種種違反檢察官倫理的諸多惡行惡狀，檢評會已認定有不當，但卻是高高舉起、輕輕放下，轉往新北檢再處理。

陳昭姿批評，司法已不是正義的象徵，因此將推動《刑事訴訟法》修法，防止偵查權濫用，守住人權底線；同時面對重大暴力犯罪，民進黨實質廢死卻未回應社會期待，民眾黨主張以制度改革，明確規範無期徒刑不得假釋，回應人民對司法正義與社會安全的期待。

