民眾黨團痛斥行政院謊話連篇 將退回院版財劃法修正案

行政院版《財劃法》修正案昨日下午以電子公文送立法院，民眾黨立法院黨團今（21）日舉辦記者會，黨團總召黃國昌痛批行政院謊話連篇，不僅統籌分配款縮水還苛扣地方補助款，強調民眾黨團會退回院版《財劃法》，要求行政院依法編列三讀通過的預算；不過針對有部分藍委支持院版《財劃法》，黃國昌則說「尊重」，但黨團立場就是退回。

黃國昌表示，行政院昨天召開的記者會謊話連篇，說院版中央釋出金額有1兆2002億、比立法院修法後的1兆1683億還高，根本是欺騙社會，但去年修法後統籌分配款餅應更大塊，以今年預算規模試算要增加4198億，加上一樣要給地方的一般性補助款與計畫性補助款，三項合計應為「1兆4329億」。

他說，但去年修法完後，行政院竟偷偷違法挖掉計畫性補助款2646億，因此卓榮泰拿出來的數字才會縮水成1兆1683億，行政院還以此錯誤數據假稱院版給地方補助會比現行版本多，但立院並沒有授權政院可砍掉給地方的一般性與計畫型補助款，行政院卻違法編列預算。

黃國昌指出，行政院提出的版本不僅統籌分配款只剩8213億，更剋扣一般補助款從2500億降低為1421億、計劃型補助款則從2954億降低為2368億，每一項都比立院新修版少，而且行政院不只用謊言新聞標題欺騙大眾，還自創「基本財政需要額 」此種不存在法律名詞，卓榮泰滿口謊言，令人嘆為觀止。

他直言，卓榮泰心態就是中央要繼續集權又集錢，就像立院今年刪掉中央政府所屬機關的預算636億，卓榮泰全數從地方的一般性補助款挖過來「就是擄人勒贖、綁架地方政府」，114年中央政府總預算加上追加預算已經高達3兆69億，跟明年要編的3兆350億相去不遠，而今年歲入僅有2兆8623億元，較114年度減少3025億元，「賴政府今年本來就要舉債2000億，不要扯《財劃法》」。

不過針對藍委蘇清泉、柯志恩、陳玉珍皆肯定院版財劃法，未來是否會再和國民黨黨團溝通；黃國昌則表示，尊重個別委員為自己選區發聲，民眾黨團立場很清楚，就是退回院版《財劃法》，而國民黨個別委員的意見，應會和國民黨團反映，民眾黨團目前沒有聽到相關消息。

