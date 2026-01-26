民眾黨團自提軍購條例 綠黨團抓包「非紅供應鏈、台灣之盾」全被刪
針對1.25兆軍購特別條例，民眾黨立院黨團今天（26日）下午推出黨版，內容包含限制軍購總額上限為4000億元等。不過民進黨立院黨團發現，民眾黨團版本將「非紅供應鏈」、「台灣之盾」等字眼都被拿掉，痛批藍白「沒有人國防是這樣玩的，沒有人軍購是這樣做的，拜託不要讓拐瓜劣棗、完全不懂國防的人來主導台灣的軍購」。
民眾黨立院黨團今天下午舉行記者會，正式推出民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，內容提到軍購總額上限為4000億元，除籌購M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統等武器，也要求行政院應在條例通過後1個月內，向立法院提出專案報告並備質詢。
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋、范雲今下午舉行「是民眾黨版的軍購條例？還是淘寶版的拚多多條例？」記者會，針對軍購條例提出4大訴求，包含行政院版要付委、軍購期程不延宕、國內產製應含括、國會嚴審不洩密。
沈伯洋表示，民眾黨立委自己飛了趟美國回來救自己提了軍購，令人不可思議，「說真的以後也不用國防部門，就尊稱黃國昌一聲國防部長就可以了」，現在的問題是民眾黨自己提方案，說這個方案更明確，但他們光第1條內容，就比行政院版還要短，「請問比較短哪裡會比較明確？」
沈伯洋接著說，另個關鍵是民眾黨版本拿掉2個東西，首先是「非紅供應鏈」，台灣現在要跟中國保持距離的狀況下，台灣的國防自主要跟其他國家共同生產，現在把「非紅供應鏈」拿掉是什麼意思？再者，民眾黨拿掉了「台灣之盾」，台灣之盾是防空系統，買了飛彈卻不買防空系統，那飛彈擺在那要做什麼？
沈伯洋呼籲，最堅實的版本是國防部的版本，國家安全不能打折扣，今天國民黨立委馬文君質詢時直問國防部官員，「趕快告訴我哪個重要？哪個不重要？」假設今天有竊賊到你家，前門後門都要裝鎖，現在藍白卻說，前門後門只能裝一個，「沒有人國防是這樣玩的，沒有人軍購是這樣做的，拜託不要讓拐瓜劣棗、完全不懂國防的人來主導台灣的軍購」。
陳培瑜補充，到上禮拜為止，國防預算已經9次被卡在程序委員會，如果黃國昌認為要對國防預算負責，就請實質交付委員會審查逐條討論。如同沈伯洋所說，現在藍白假裝好心要幫忙修門，但上鎖的就是藍白，把制度當成自己舞台，把國防預算當成舞台上的道具，把國防預算條例當成黃國昌自己的畢業作品。
范雲提到，民眾黨團版本要求軍購條例1年1編，但當初設計8年1.25兆就是因為涉及採購跟佈建必須是長期合約，如同近期很紅的台北101，如果今天1年1期審，沒有人敢承諾接下這個案子，反而會將執行面破碎化，也失去台灣在採購上可以做出的承諾，恐會無法配合國際軍購合約多年度的特性。
更多鏡報報導
中共下通牒「統一後再無中華民國」 鍾佳濱揭藍白「詐騙三部曲」：騙不下去了
柯文哲自爆用代孕換軍購 綠黨團轟：門都沒有！別逼台灣人子宮武器二選一
更上一層樓？網友敲碗賈永婕選台北市長 王世堅稱讚：確實是好人才
霍諾德10年前就看上台北101！賈永婕點頭關鍵曝光 開會一半霸氣喊這句話
其他人也在看
西班牙馬德里國際旅展 台灣館互動體驗 (圖)
西班牙馬德里國際旅展日前登場，為吸引民眾前來台灣館參觀，駐西班牙代表處設計了多元互動體驗，由台灣華語文學習中心「馬德里華僑學校」準備的擲骰子贈獎活動，讓民眾玩得不亦樂乎。中央社 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
柯文哲拿人工生殖法換總預算、軍購案 陳昭姿：他大概有感而發朝野應好好協商
前民眾黨主席柯文哲昨(25)日自爆，與民進黨總召柯建銘會面時曾提議民進黨讓人工生殖法過，他來處理總預算、軍購案，但遭拒絕。對此，力推人工生殖法修法的民眾黨立委陳昭姿今(26)日受訪表示，柯文哲快人快語...華視 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
劉書彬被爆「拿錯誤數字狂批軍購」 慘遭美國參議員當面洗臉：不用腦補
藍白持續在立法院封殺1.25兆國防特別預算條例，台灣青年世代共好協會理事長張育萌25日又爆出，民眾黨立委劉書彬居然當著美國亞歷桑納州民主黨籍參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）的面拿著錯誤的數字去批評軍購，結果當場被美方洗臉，F-16V 的延宕是因為引擎和供應鏈問題，不用自己腦補。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3則留言
黃暐瀚質疑柯文哲「一法換兩案」邏輯：人工生殖法通過 軍購阻擋理由會消失？
[Newtalk新聞] 資深媒體人黃暐瀚今天（26日）針對民眾黨前主席柯文哲的自爆提出質疑：若民進黨支持陳昭姿版《人工生殖法》，民眾黨是否真會放行總預算案與1.25兆元國防特別預算（含軍購）？目前藍白阻擋這些預算的真正理由為何？一旦《人工生殖法》通過，阻擋軍購的理由是否會瞬間消失？ 柯文哲25日在高雄出席青年座談時，主動揭露日前與民進黨立法院黨團總召柯建銘的「雙柯會」對話內容。他表示：「給你一個台階下，你讓人工生殖法過，總預算、軍購案我處理，結果民進黨不願意！他就是要亂。」柯文哲坦承這是自己主動提出的交換條件，試圖藉此推動包含代理孕母（代孕）解禁的《人工生殖法》修法。 黃暐瀚特別關注這項「一法換兩案」提案的現實可行性。他指出，民眾黨目前在立法院程序委員會多次聯手國民黨封殺總預算案及1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案（俗稱國防特別預算），該預算涵蓋未來數年國防建設與對美軍購項目。若民進黨同意支持陳昭姿版本的《人工生殖法》，民眾黨是否就會立即轉為支持放行這些預算？黃暐瀚直指，阻擋理由是否純粹是因為《人工生殖法》未過，一旦通過後，這些國家級預算的阻擋是否會「瞬間消失新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 2則留言
笑話？綠黨團轟民眾黨提軍購條例「抄院版第1條就寫漏字」：聯合作戰變「聯合作」、還拿掉非紅供應鏈和台灣之盾
黨團書記長陳培瑜則說，「現在鎖上門的就是藍白立委，卻假裝好心說我幫你開門」，這就是藍白在做的壞事，把制度當成舞台、把國防預算當成道具...放言 Fount Media ・ 13 小時前 ・ 發表留言
黃暐瀚質疑柯文哲一法換兩案：人工生殖法通過，擋軍購理由會消失？
前民眾黨主席柯文哲自爆，日前就《人工生殖法》拜會民進黨團總召柯建銘時，曾提「你讓人工生殖法過，總預算、軍購案我處理」，但綠營不願意。媒體人黃暐瀚今（26）日質疑，擋預算的真正理由為何？一旦《人工生殖法》通過，阻擋軍購的理由就會瞬間消失？三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1則留言
黃國昌出席民眾黨台南市黨部防災士揭牌（2） (圖)
台灣民眾黨主席黃國昌（後排右5）25日出席台南市黨部舉辦的防災士揭牌儀式，與黨部人員及志工合影。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
華府知中派：北京奪台信心增 武統不再是口號
（中央社記者鍾佑貞華盛頓25日專電）華府知中派孫韻近日撰文指出，北京對台看法去年產生重大變化，高度強調統一的必然性，武統台灣的信心正在強化。懷疑論者或許會說，中國一向如此表態；但這次不同點在於北京本身也如此相信。中央社 ・ 21 小時前 ・ 2則留言
民眾黨版軍購條例砍到剩4千億 綠酸：先鎖門再演修門
行政院所提1.25兆元國防特別條例草案，遭藍白杯葛。民眾黨立法院黨團今天自提版本，總額上限為新台幣4000億元，採購採1年1期方式編列，期滿後經立法院同意才得以籌編後續預算。民進黨團砲轟，民眾黨團高喊要自提「國防採購（軍購）條例」，看似積極，實際卻是在掩飾卡關事實。真正負責任的監督，是讓行政院版本回到正常程序、交付委員會實質審查，而不是先把程序鎖死，再站出來演修門的人。門是誰鎖的，社會都看得很清楚。民進黨團質疑，更荒謬的是，柯文哲先說拿「人工生殖法」交換國防預算，轉眼又改成自提條例，整套操作就是先卡關、再甩鍋、最後作秀。國防不是政治談判的籌碼，而是攸關國軍戰備與國家安全的現實。民進黨團強調，想用自提版本包裝阻擋審查，台灣人不會被騙，國際也不會被騙。請把國防還給專業，把國會還給程序。更多新聞推薦 ● 民眾黨版國防預算特別條例出爐 政院：採購項目支離破碎、缺乏整體戰略構想台灣好新聞 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
高市議會臨時會開議2天半3度流會！ 預算審不完將再加開
高雄市議會第4屆第9次臨時會今（26）日上午再度流會，這已是該次臨時會開議2.5天以來第3次因清點人數不足而散會。由於總預算遲遲無法完成審議，程序委員會今日決議於2月4日至12日召開第10次臨時會，力拚農曆年前三讀通過預算案，議長康裕成也向市府喊話，拿出積極態度加強溝通。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
弱化國防？白版軍購條例大砍8500億 黃國昌：台灣人從未把自由當免費
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導民眾黨立法院黨團今（26）日下午召開記者會，由身兼黨主席的黃國昌親自宣布白營的軍購特別條例版本，預算相比行政院版的8年1.25兆，大幅降低至4000億元。黃國昌聲稱，台灣人從未把自由當成免費。民眾黨今日下午2時30分召開「民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》」記者會，由即將卸任立委的黃國昌親自主持，另外包含立委劉書彬、立法院黨團辦公室主任陳智菡與政策會執行長賴香伶將出席。陳智菡表示，軍事採購絕對不能只是漫天喊價而毫無監督，民眾黨團軍購特別條例共有五大特色，包含明確化採購項目、金額、各項籌獲期程、維持成本；合理化特別預算金額；一年一期編列，須提出採購與到貨進度之專案報告。陳智菡說，第四，遵守國防法，軍事投資建案應將工業合作項目納入規劃；第五，需提出財政衝擊影響評估。黃國昌指出，政策會與黨團過去這段時間進行多方諮詢，也非常感謝上週末多位陸、海、空軍將領參加諮詢會議，相信也承受極大壓力，因此為了保護這些將領，今天沒讓他們出席記者會；對於他們而言，自提版本就是給出白營的政策立場與價值主張。黃國昌稱，台灣人從來沒把自由當成免費，過去這幾年，人民付了高額納稅錢去做軍事採購，付了錢卻拿不到東西，試問沒拿到東西，要怎麼樣強化國家安全？台灣是要付錢就安全，還是拿到武器才能安全？這個問題他大概問了十次，迄今沒得到答案。原文出處：快新聞／弱化國防？白版軍購條例大砍8500億 黃國昌：台灣人從未把自由當免費 更多民視新聞報導黃國昌立院最後一舞！民眾黨確定自提軍購特別條例 14:30最新說明都和黃國昌金釵有關！李有宜退黨、黃守仕退選 朱蕙蓉9字火大砲轟劉書彬當美參議員面「拿錯誤數據」批軍購 遭當場打臉民視影音 ・ 13 小時前 ・ 5則留言
宜縣警局卸、新任分局長聯合交接
宜蘭縣政府警察局卸、新任分局長聯合交接典禮於今（廿六）日上午十時三十分在縣警察局二樓舉行，此次宜蘭縣警察局局異動情形，內政部警政署於一一五年一月廿二日發布重要警職人事調整案，縣警局主任秘書余中義陞任新北市政府警察局督察。連江縣警察局主任秘書楊宗昆調任縣警局主任秘書。羅東分局長楊迪光調任澎湖縣政府警察局督察長。彰化縣警察局芳苑分局長宋俊良調任局羅東分局長。縣警局三星分局長陳俞佐調任苗栗縣警察局竹南分局長。臺北市政府警察局中正第一分局督察組長陳育健陞任三星分局長。卸、新任分局長聯合交接典禮，代理縣長林茂盛蒞臨主持、縣警察局長陳金城監交，新任羅東分局長宋俊良、新任三星分局長陳育健宣誓就職，正式履新。宜蘭地檢署檢察長王以文、宜蘭地法院庭長黃永勝、宜蘭調查站副主任鍾志清、宜蘭縣警友 ...台灣新生報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
嘉市警局主秘、2分局長異動 二分局首位女分局長接任
嘉義市警察局今舉行新任主任秘書與一、二分局長聯合交接典禮，其中第二分局分局長由嘉義縣警察局朴子分局長林思妙接任，成為嘉義市首位女性分局長。嘉市警局主秘李益杰陞任高雄市警察局督察，一分局分局長吳正文調任嘉市警局主秘，一分局長由雲林縣警察局西螺分局長閻百川接任；二分局分局長林志弘調任花蓮縣警局督察長，二自由時報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
國民黨新北市長提名協調 劉和然：無預設立場 (圖)
國民黨將進行新北市長選舉提名協調，新北市副市長劉和然（左）表示，他和台北市副市長李四川協調上，尊重黨的機制和期程，沒有預設任何立場。中央社 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
民眾黨公布黨版軍購條例 預算上限4,000億、要求政院赴立院專報
[Newtalk新聞] 民眾黨今（26）日召開記者會公布黨版軍購特別條例，行政院版本規劃 8 年 1.25 兆元，民眾黨版採「一年一期」的方式編列，總額為 4,000 億元，並要求行政院在條例通過後一個月內，向立法院提出專案報告並備質詢，經立法院同意後，始得籌編預算案。民眾黨團總召黃國昌表示，台灣人從沒把自由當免費，這也是為何納稅人這幾年付高額納稅錢軍事採購，但付了錢，就要拿到東西，沒拿到東西，怎麼強化國家安全？ 行政院會去年 11 月 27 日通過預算規模 8 年 1.25 兆元「強化防衛衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，但多次遭藍白聯手在立法院程序委員會封殺。民眾黨今公布自提版本的「保衛國家安全及強化不對稱戰戰力計畫採購特別條例」草案，黃國昌、立委劉書彬、政策會執行長賴香伶及黨團主任陳智菡出席。 賴香伶指出，民眾黨對國防議題慎重、嚴肅對待，絕非側翼講的「為反對而反對」。民眾黨諮詢多位專家、召開諮詢會議後，民眾黨版本三大核心立場，包括：國防投資必須回歸「保衛國家安全」與「強化不對稱戰力」的戰略邏輯；特別預算不得成為規避審查的例外工具，需建立分階段、可追蹤之嚴格監督機新頭殼 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 541則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 76則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2則留言
霍諾德登頂101！被問「怎麼下來？」本人揭1招：還要吃自助餐
娛樂中心／巫旻璇報導美國徒手攀岩家霍諾德（Alex Honnold）今（25日）上午9時啟動攀登台北101的壯舉。起攀後他步調俐落，約5分鐘便通過第一段關卡，之後向上推進的速度幾乎未見放緩，途中雖一度甩動雙手調整、緩解疲勞，但整體節奏穩定，最終耗時1小時31分鐘、於10時43分成功攻頂，現場民眾齊聲喝采。至於他完成登頂後要如何下樓，也引發網友熱議，而答案隨後也隨之揭曉。民視 ・ 1 天前 ・ 14則留言