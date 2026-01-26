民眾黨團自提軍購條例 綠黨團抓包「非紅供應鏈、台灣之盾」全被刪

民進黨立院黨團抓包，民眾黨團版本軍購條例刪掉「非紅供應鏈」、「台灣之盾」等字眼。（圖／袁維駿攝）

針對1.25兆軍購特別條例，民眾黨立院黨團今天（26日）下午推出黨版，內容包含限制軍購總額上限為4000億元等。不過民進黨立院黨團發現，民眾黨團版本將「非紅供應鏈」、「台灣之盾」等字眼都被拿掉，痛批藍白「沒有人國防是這樣玩的，沒有人軍購是這樣做的，拜託不要讓拐瓜劣棗、完全不懂國防的人來主導台灣的軍購」。

民眾黨立院黨團今天下午舉行記者會，正式推出民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，內容提到軍購總額上限為4000億元，除籌購M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統等武器，也要求行政院應在條例通過後1個月內，向立法院提出專案報告並備質詢。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋、范雲今下午舉行「是民眾黨版的軍購條例？還是淘寶版的拚多多條例？」記者會，針對軍購條例提出4大訴求，包含行政院版要付委、軍購期程不延宕、國內產製應含括、國會嚴審不洩密。

沈伯洋表示，民眾黨立委自己飛了趟美國回來救自己提了軍購，令人不可思議，「說真的以後也不用國防部門，就尊稱黃國昌一聲國防部長就可以了」，現在的問題是民眾黨自己提方案，說這個方案更明確，但他們光第1條內容，就比行政院版還要短，「請問比較短哪裡會比較明確？」

沈伯洋接著說，另個關鍵是民眾黨版本拿掉2個東西，首先是「非紅供應鏈」，台灣現在要跟中國保持距離的狀況下，台灣的國防自主要跟其他國家共同生產，現在把「非紅供應鏈」拿掉是什麼意思？再者，民眾黨拿掉了「台灣之盾」，台灣之盾是防空系統，買了飛彈卻不買防空系統，那飛彈擺在那要做什麼？

沈伯洋呼籲，最堅實的版本是國防部的版本，國家安全不能打折扣，今天國民黨立委馬文君質詢時直問國防部官員，「趕快告訴我哪個重要？哪個不重要？」假設今天有竊賊到你家，前門後門都要裝鎖，現在藍白卻說，前門後門只能裝一個，「沒有人國防是這樣玩的，沒有人軍購是這樣做的，拜託不要讓拐瓜劣棗、完全不懂國防的人來主導台灣的軍購」。

陳培瑜補充，到上禮拜為止，國防預算已經9次被卡在程序委員會，如果黃國昌認為要對國防預算負責，就請實質交付委員會審查逐條討論。如同沈伯洋所說，現在藍白假裝好心要幫忙修門，但上鎖的就是藍白，把制度當成自己舞台，把國防預算當成舞台上的道具，把國防預算條例當成黃國昌自己的畢業作品。

范雲提到，民眾黨團版本要求軍購條例1年1編，但當初設計8年1.25兆就是因為涉及採購跟佈建必須是長期合約，如同近期很紅的台北101，如果今天1年1期審，沒有人敢承諾接下這個案子，反而會將執行面破碎化，也失去台灣在採購上可以做出的承諾，恐會無法配合國際軍購合約多年度的特性。



