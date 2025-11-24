民眾黨團諷劉世芳 「橘皮小書」可競爭諾貝爾獎

針對內政部長劉世芳稱，說出要將指引丟到回收桶等錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大，或是公主病、王子病。民眾黨團反諷，「橘皮小書」實在是台灣之光。（民眾黨團提供）

賴政府斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》陸續普發至全國家戶，但網路出現要將該指引丟到垃圾桶聲音，使內政部長劉世芳24日反擊，提供此訊息的是公主病或王子病，不然就是在無塵室長大。民眾黨立院黨團諷刺地說，這本橘皮小書實在是台灣之光，絕對有競爭諾貝爾科學獎潛力，可輕鬆辨識對方是不是台灣人，或是否罹患公主、王子病。

民眾黨團24日表示，賴清德總統喜滋滋宣傳台灣人「有錢又有閒」，今天劉世芳又用心良苦的在內政委員會說，會批評賴政府印製的《台灣全民安全指引》是垃圾的人，「不是在台灣出生長大」，不然就是有公主病、王子病。

民眾黨團提及，這本橘皮小書《台灣全民安全指南》實在是台灣之光，絕對有競爭諾貝爾科學獎的潛力，或至少應該去申請專利，只要時時把書放在身上，拿出來對著路人問「你覺得這本書怎麼樣？」，就可以輕鬆辨識出對方到底是不是「土生土長的台灣人」，或是否罹患公主、王子病？

民眾黨團指出，立委麥玉珍在質詢時也批評，《台灣全民安全指引》總花費高達6500萬，還動用第二預備金，甚至把預算拆成三筆（印製4279萬、地方作業1988萬、郵寄約183萬）以規避立院監督，都是政府保密防諜的一部分，用心值得肯定。

民眾黨團說，而把緊急通報電話藏在內頁、字小到年長者得先找老花眼鏡才能閱讀，也不應該太苛求，畢竟要提升國防與全民安全，首先要辨識敵我，在民進黨的邏輯裡，兩者不可得兼。

最後，民眾黨團酸說，感謝劉世芳英明神武，上場即刻救援，為主責印製該出版品的國防部脫困，也為這本看似不起眼的國家出版品開發新功能、創造新價值。

