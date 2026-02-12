民眾黨團願將國防特別預算付委 黃國昌：相信通過的不會是政院版本

針對民眾黨團同意將院版1.25兆國防特別預算付委審查，民眾黨主席黃國昌今天（12日）預告，相信最後通過的不會是政院版本。（圖／民眾黨提供）

行政院先前送至立院的1.25兆國防特別預算頻遭藍白封殺，民眾黨立院黨團總召陳清龍昨表示，下會期將同意將政院版付委，與民眾黨團自提版本併案審查。對此，民眾黨主席黃國昌今天（12日）強調，民眾黨向來開大門走大路，對各種版本都持開放心胸討論，包括國民黨、行政院的版本，「但我相信，最後通過的不會是行政院的版本」。

針對民眾黨團昨宣布同意將院版國防特別預算付委審查，黃國昌今天一早赴新北板橋福德市場發春聯，並在會前受訪時說，民眾黨團自提版本對於要買什麼東西，在軍購特別條例裡面寫得非常清楚，4000億的軍購特別條例裡面沒有灌水、沒有空白支票。

黃國昌說，在特別條例通過以後、要編特別預算以前，行政部門必須要來立法院進行專案報告，告訴大家過去台灣花幾千億到底買了什麼東西、到貨狀況如何，以及接下來要買的東西，彼此之間配合的關係維和，又預計什麼時候可以到貨？ 黃國昌強調，「我們支持強化台灣的國防實力，但台灣人的錢必須花在刀口上。」對於各種不同版本，包括國民黨團、行政院的版本，大家本來就都可以一起討論。 黃國昌預告，「我相信最後通過的不會是行政院的版本。」民眾黨昨天舉辦尾牙，他與創黨主席柯文哲、黨團總召陳清龍，對這件事的共識非常強，所以民進黨沒必要見縫插針。



