民眾黨團願將1.25兆國防特別預算付委 政院：盼立委們理性審議通過院版
民眾黨立院黨團總召陳清龍昨宣布同意將政院版1.25兆國防特別預算付委，與民眾黨團自提版本併案審查。對此，行政院發言人李慧芝今天（12日）轉述，行政院長卓榮泰表示看到「曙光」，希望立法院能儘速審議，並通過以行政院版為主的國防特別預算，也盼立法委員們能以理性審議、審慎評估，才能有效提升台灣國防自主能力。
李慧芝表示，國防特別條例是屬於「政府對政府」層級的政策規劃，院版內容是台灣與美國雙方經過縝密溝通與整體評估後所形成，具備完整的戰略構想與完善的建軍規劃，也符合既有的軍事採購實務程序，目的在於提升台灣國防自主能量。
李慧芝指出，國際民主社會普遍認為，強化台灣國防具有急迫性與必要性，總統賴清德在昨日記者會中已明確說明，當前國家面臨的威脅持續升高，建軍工作更顯迫切；賴總統在今日專訪中也再度強調，台灣必須加大並加強防禦能力，並呼籲朝野各黨團攜手團結、一致對外。
李慧芝轉述，行政院長卓榮泰說法案審議看到「曙光」，希望立法院能儘速審議並通過以行政院版為主的國防特別條例，也盼立法委員們能以理性審議、審慎評估，才能有效提升國防自主能力，守護區域和平與台灣習以為常的民主生活，並確保國家經濟與繁榮持續穩定。
