民眾黨團：同意政院版國防特別條例付委、併案審查

（中央社記者陳俊華台北11日電）總統賴清德今天說，期待立法院新會期開議後，儘速完成國防特別條例的審議。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，為了台灣的國防安全，民眾黨要把軍購條例列為最優先法案，「我們同意院版條例付委，在立法院併案審查」。

總統府上午舉行記者會，由賴總統說明推動國防特別條例的整體戰略思維與政策方向。賴總統說，行政院提出國防特別條例草案，歷經2個月持續遭受阻擋，未能付委審查；期待立法院新會期開議後，國會運作能夠展開新頁，儘速完成國防特別條例的審議。

陳清龍、黨團副總召王安祥、幹事長邱慧洳上午舉行「國安不打迷糊仗 ，軍購交付不能拖」記者會。

陳清龍說，民眾黨團支持國防自主、增加台灣防衛作戰能力、不對稱戰力提升，所以黨團已經自提軍購條例，並在1月30日付委。民眾黨沒有擋國防預算，只是要求不要空白授權，一開議就可以審查。

陳清龍指出，美國政府公布要賣給台灣的武器，民眾黨版的國防特別條例中，每一項都已明確編列，另外為因應可能增加的軍購項目，也彈性調整新台幣881億元預算。如果真正重視國防，就不要再延宕軍購，請國防部儘速準備專案報告。

陳清龍表示，賴總統希望這會期國防特別條例可以列為最優先法案，台灣民眾黨贊成。為了台灣的國防安全，要把軍購條例列為民眾黨「最、最、最、最優先法案」，也同意院版條例可以付委，大家一起在立法院併案審查。

至於是否與國民黨談妥，要讓政院版草案付委。陳清龍僅說，民眾黨團有自己的版本，也同意行政院版本進來，一起併案審查。

媒體詢問，國民黨傳出將提出2個版本的國防特別條例，預算分別為8000億元、9000億元，屆時藍白是否整合在野版草案。陳清龍表示，基本上國民黨版還沒提出，所以不予評論。

王安祥說，去年12月民眾黨團自提版本，只是暫定的預算金額，如果有新的項目、金額都願再調整，目前只是草案，還有很多討論空間。（編輯：萬淑彰）1150211