民眾黨團：將否決財劃法覆議案 嚴審國防特別預算

（中央社記者郭建伸台北28日電）行政院對立法院日前三讀修正通過的財劃法提出覆議案，並通過新台幣1.25兆元的國防特別條例草案。民眾黨團今天抨擊，民進黨是違法亂紀的鬥雞政府，黨團將否決財劃法覆議案，並嚴審國防特別預算。

行政院昨天針對立法院日前三讀修正通過的財劃法提出覆議案，並通過新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。兩案昨天都已送抵立法院，外界關注藍白黨團態度。

民眾黨團今天舉行「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會。民眾黨立委黃珊珊表示，立法院去年苦等1年政院版等不到，直到今年新修正財劃法後，行政院才姍姍來遲送出政院版，但財政部仍拿不出試算表。

廣告 廣告

黃珊珊抨擊，行政院什麼都不會做也不溝通，只會提覆議，但行政院已經7次覆議全敗，賴政府卻只想開戰、耍賴，未來要如何善後。

民眾黨團副總召張啓楷表示，明年度國防預算已高達9000多億元，到2030年國防預算還要攀升至占GDP的5%，但目前仍有6000多億元軍備尚未到貨，其中包含共66架的F16V戰機；黨團支持合理提高國防預算，但必須通過立院嚴格審查，且應「前帳先清」。

張啓楷也說，行政院先前亂砍地方補助款，在野黨修正財劃法是要撥亂反正，但行政院卻指有6大窒礙難行之處因此提覆議，簡直是笑掉大牙，根本是違法亂紀的鬥雞政府；民眾黨團以全民福祉為利益，屆時將否決財劃法覆議案，黨團支持國防預算，但絕不允許納稅錢被民進黨敗光，甚至影響台灣安居樂業的環境。（編輯：林興盟）1141128