民眾黨團「憂軍購成廢鐵」！1.25兆國防預算擬邀賴清德做國情報告

總統賴清德日前宣布將提出約1.25兆國防特別預算案，國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥今（11/28）天表態，認為立院應邀賴清德做國情報告。對此，民眾黨團副總召張啓楷表示，黨團也有這樣的考慮，希望賴清德可以向民眾講清楚；立委麥玉珍也說，她擔憂的是買這麼多軍購是不是變成「廢鐵」？或是飛機有沒有試飛、真的能用？

對於賴清德拋出1.25兆國防預算，林沛祥認為，賴清德提出這樣的預算，應自己出來與大家解釋，立院應邀賴總統做國情報告，不過目前還未與黨團談論，這件事需要黨團共識。

民眾黨團今早召開「民眾黨立法院黨團召開「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會，會後有媒體問到，民眾黨會不會支持邀請賴清德赴立法院國情報告？張啓楷回應，黨團支持合理的國防預算，但目前為止，整個細目都沒有很清楚，所以要等待整個詳細內容。

張啓楷說，賴清德說出「2027年北京要武統台灣」已經造成人民恐慌，有責任向人民說清楚，所以黨團會考慮邀請賴清德到立法院國情報告。

麥玉珍則在回應黨內新住民委員會主委徐春鶯因涉詐欺、銀行法、反滲透法，遭新北法院裁准羈押禁見時表示，新二代有20萬人，每8個新生兒就有一個新住民小孩，但賴政府一直搞內鬥，讓大家無安寧之日，所以台灣需要團結，而不是政治鬥爭、內鬨，讓大家都累死。

麥玉珍接著話鋒一轉，表示自己擔心自己是，政府買這麼多軍購會不會變成「廢鐵」？飛機有沒有真的試飛，有沒有真的能用？她呼籲，政府不要再疼別人，要疼自己的人，「台灣人民才是你的家人啦！」

