民眾黨團：政院版財劃法偷天換日 送來立院將退回

（中央社記者郭建伸台北21日電）行政院20日通過財劃法修正草案，將送立法院審議。民眾黨團總召黃國昌今天說，政院版草案片面刪除計畫補助款，執政黨偷天換日、玩弄數字。待政院版草案送來立法院，民眾黨團將要求退回。

立法院會14日三讀修正財政收支劃分法尚未生效，行政院會20日通過院版財劃法草案，中央對地方整體挹注經費將逾新台幣1.2兆元，創下新高，也明定地方自治補助的三軌原則。

民眾黨團上午舉行「火車早就開走了，卓榮泰還在迷路」記者會。黃國昌表示，立法院去年推動修正財劃法時，在野黨就不斷呼籲卓內閣提出政院版草案，但行政院長卓榮泰當時說「現在的版本就是最好的版本」，立法院三催四請就是不提政院版。現在立法院三讀修正通過財劃法後，政院卻突然醒了，昨天在院會通過院版財劃法草案。

黃國昌批評，行政院昨天記者會有諸多錯誤謊言，稱院版財劃法釋出金額達1.2兆元，比新修正的財劃法版本1.16兆元還多，乍看院版給地方財源補助較多，但政院版片面刪除計畫補助款2646億元，根本是偷天換日，執政黨欺騙社會、玩弄數字，令人歎為觀止。

黃國昌指出，行政院甚至創造出「基本財政需要額」名詞，但現行財劃法母法、子法，都只有基礎財政收入與支出，行政院越過財劃法規定，剋扣應給地方的財政數額。另一方面，卓榮泰稱立院通過的財劃法版本將增加舉債，但其實115年總預算案高達3兆350億元，本來就要舉債2000億元，根本不需要扯財劃法。

黃國昌比喻，政院去年不送版本，立院修法後，就像火車已經開走，怎麼可能因為卓內閣怠惰遲到，就要求火車停下來。當政院版財劃法草案送來立院時，民眾黨團將要求退回，政院應依法編列預算。

民眾黨立委黃珊珊指出，立院通過版本將營業稅全歸給地方，政院版草案僅給85%，政院還在玩文字遊戲，稱給地方財源增加。政院在過程中沒有與在野黨團、地方政府良善溝通，所有動作都反映中央想要繼續「集權、集錢」，難道政院以為立法院會通過昨天院版的財劃法草案嗎。

媒體詢問，部分國民黨立委表態支持政院版財劃法草案，是否藍白要再溝通。黃國昌表示，尊重各別國民黨立委為選區發聲，但國民黨團抱持什麼看法，目前民眾黨團還未得知新的訊息。（編輯：萬淑彰）1141121