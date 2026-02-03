民眾黨團3長將會藍3長交換意見

民眾黨六位遞補的新科立委宣誓就職，陸配李貞秀（前右起）、前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、台中市議員陳清龍、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

民眾黨主席黃國昌三日陪同民眾黨新任立委宣誓就職暨報到後表示，民眾黨團四日將召開記者會說明優先法案，接下來民眾黨團三長也會跟國民黨團三長見面，交換意見。

民眾黨不分區立委執行兩年條款，包含民眾黨立委林國成、林憶君、張啟楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等六人，於二月一日辭去立委職務，後續遞補六人為前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀，三日宣誓就職暨報到。

媒體報導，投入民眾黨桃園市中壢選區議員初選的媒體人毛嘉慶，遭爆涉嫌對女黨工言語騷擾，引發各界討論。

黃國昌也提到，國民黨立法院黨團的三長已跟民眾黨立法院黨團的新任三長見過面，之後會循往例，與國民黨團三長針對新會期優先法案交換意見，也相信在新任民眾黨團總召陳清龍的帶領下，這個會期可以繳出漂亮成績單。

陳清龍接受媒體聯訪時指出，未來只要有任何福國利民的法案，大家都能坐下來談；對於民進黨團總召選舉，民眾黨團不會介入，民眾黨團會嚴格監督執政黨。