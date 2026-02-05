民眾黨團8位立委 揭櫫將推動的優先法案

(記者黃啟明台北報導) 台灣民眾黨團8位立法委員宣誓就職隔天馬不停蹄、立刻上工，在大學長黃國昌主席的帶領下，召開優先法案記者會，向國人報告：我們準備好了！



民眾黨團公布福國利民的優先法案，但民主進步黨的委員和側翼急了，忙著跳出來對委員會和法案分工造謠抹黑。難道民眾黨立委各自有所屬的委員會，就不能對他所關心的議題，跨委員會提案嗎？民進黨的抹黑，只是顯露了他們的雞腸鳥肚的心態。



黨團總召 陳清龍進入交通委員會。「雞蛋不能亂買，國防不能亂來」，針對政府採購亂象，他要提案修正《政府採購法》，嚴防綠友友 分食軍事預算大餅、為國庫把關。為挽救國旅，他要修《發展觀光條例》，改善哄抬現象，強化旅宿業者定型化契約規範密度，提高違反房價備查定價的罰鍰，為國旅把關。



副總召 王安祥 立法委員 進入外交及國防委員會。民眾黨團在上會期提出黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，本會期繼續力推三讀通過，在支持強化國防自主的同時，也要落實國會民主監督。王安祥委員也要推動《戒嚴法》修法，總統發布戒嚴令24小時內須送立法院追認，避免總統濫權。



幹事長立法委員邱慧洳進入社會福利及衛生環境委員會。她是醫護出身，力推「三班護病比」入法與保障醫事人員薪資，「先有醫護保障，才有醫療安全！」她要推動《偏遠地區學校教育發展條例》，為偏遠地區護校職員爭取久任獎金、減緩人力流失；增訂《全民健保法》，要讓醫師診察費，能隨每年消費者物價指數及時調整。



李貞秀委員進入內政委員會。針對賴清德總統 社宅承諾跳票，提出修正《都市計畫法》與《租賃條例》，保障社宅用地與基本租期，不讓居住正義 淪為口號。



陳昭姿委員進入司法法制委員會，針對檢評會對「惡檢」林俊言竄改筆錄、押人取供之惡行僅高高舉起、輕輕放下，她要修法防止濫用偵查權；而面對民進黨實質廢死、背棄社會期待，民眾黨團主張修《刑法》，明確規範「無期徒刑不得假釋」，回應社會對正義的期待。除此之外，陳昭姿委員也會繼續推動《人工生殖法》代理孕母法制化，讓每個家庭與個人，都能選擇幸福的形式。



劉書彬委員進入財政委員會，力拚通過《融資公司法》，納管影子銀行、明訂16%利率上限，終結剝削亂象。黨主席黃國昌去年與國民黨主席鄭麗文共推《台灣未來帳戶特別條例草案》，主張為0~12歲孩童設立「台灣未來帳戶」，待成年後可領出作為進修、創業或購屋之用；劉書彬委員本會期繼續推動「台灣未來帳戶」，要讓家長更敢生、孩子未來更有保障，解決少子化危機。



蔡春綢-雲林四姊 委員 進入 #教育及文化委員會。她是體育國手出身，要修《國體法》鼓勵體育選手培養第二專長以利退役轉職，並將運動與文化產業結合，以多元文化推廣運動的奮戰精神。同時蔡春綢委員也要推動《營養午餐專法》三讀，要求校方聘請專業營養師與午餐顧問，讓教師回歸教學、孩童吃更好、更安心。



洪毓祥 委員 進入經濟委員會，他將緊盯派系分贓與肥貓文化，面對賴清德愛養肥貓，國營事業高層充斥「高薪、高福利、低專業」的大肥貓，他要推動《國營事業管理法》，要求人事審查公開透明、待遇須與績效連動並建立明確咎責機制；身為科技立委的他，更要促進AI基本法落地，AI推動核心在於資料，政府應建立機制平衡模型訓練需求與創作者權益，避免版權爭議阻礙創新。他將提出《促進資料創新應用發展條例》，讓資料快速串流產生價值，而非創造數位障礙，打破資料黑箱、讓落實主權AI、促進數位發展，真正帶動台灣通向資訊大國！



