民眾黨基層盼「御駕親征」彰化縣長！黃國昌：厚愛了

[Newtalk新聞] 民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表示，希望藍白合作推出最強縣長人選，甚至討論民眾黨主席黃國昌親自出馬參選。對此，黃國昌今（7）日表示，這樣說是厚愛了，現在最重要的工作就是專注在新北市長選務上。

温宗諭表示，他期待藍白能早日達成共識，也希望兩黨主席與地方主委坐下好好談，避免整合進程持續空轉。他也轉述基層聲音，如果整合一直沒有結果，地方已經出現討論，是否要請黃國昌「御駕親征」，親自投入縣長選戰，以穩定士氣凝聚支持者。

黃國昌今上午與新北市議員陳世軒在新莊宏泰市場發春聯，並於會前受訪表示，這樣子說是厚愛了啦。他現在最重要的工作，就是爭取更多新北市民的支持，專心在新北市長的選務上。

針對新北市議員卓冠廷批評，都更政見是拿現有政策「換名加蔥」，黃國昌表示，民眾黨在意的是新北市需要改變的現況，看到的是民眾的痛苦，但民進黨議員卻急著噴政治口水。他問卓，「對於新北現在都更的速度、處理，滿意嗎？」如果都覺得很滿意，其顯然離新北市民的距離非常遙遠。

陳世軒則說，民進黨的論調都是說「這個已經在做了啊」，請問所有民進黨議員現在都變成侯市府的發言人嗎？他說，這在立場上其實滿奇怪的，所以為了攻擊黃國昌，也不惜去當新北市長侯友宜的發言人。

