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即時中心／潘柏廷報導

民眾黨昨（9）日稱，民進黨新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純，於2023年起擔任威如科技旗下akaSwap執行長，但公司連續獲得經濟部、文化部的補助，而蘇巧慧身為立委卻沒有依法接露，涉及利益衝突；白營還更指控，文化部以黑潮計畫補助，涉及圖利蘇巧慧親友。文化部今（10）日則澄清，黑潮計畫並未補助過akaSwap公司，所指威如科技所獲補助案亦非黑潮計畫補助。對此，蘇巧慧也在臉書回應了！

文化部打臉民眾黨：黑潮計畫並未補助過akaSwap公司

白營昨日指控，蘇巧慧之所以護航文化部文化黑潮預算的補助，正是因為蘇巧純擔任執行長的akaSwap要申請這項補助，並且還順利獲得補助；不過，文化部今日喊話，黑潮計畫並未補助過akaSwap公司，所指威如科技所獲補助案亦非黑潮計畫補助。

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文化部提到，民眾黨所指黑潮計畫補助部分，經查，應為文化部補助「文化黑潮之XR沉浸式影像創作補助」，獲補助單位及計畫為國立臺北藝術大學及太極影音科技股份有限公司的「『三官出巡—鬧元宵』多人互動XR創作計畫」，全案已於去（2025）年初即結案。

因此，文化部指出，威如科技承辦臺東縣政府今（2026）年2月主辦的「臺東慶元宵」活動，發包單位亦為臺東縣政府，與文化部黑潮補助案執行時間及獲補助單位並無關聯，相關疑義建議應向主辦單位及發包單位「台東縣政府」釐清。

此外，文化部也強調，民眾黨所指威如科技是以「臺灣文學音樂XR劇場－東方美人」獲2025年「文化部科技藝術創作發展補助」，相關補助皆有公正透明審查程序，可受公評。

蘇巧慧：昨天記者會烏龍爆料

蘇巧慧則在臉書回應，她參選新北市長以來，她和她的團隊，從未召開記者會或發新聞稿，對對手進行任何攻擊。但令人失望的是，每當對手發生重大爭議事件，對手陣營就會用召開記者會的方式，進行對她家人的無端攻擊，尤其昨天的記者會，更是一場烏龍爆料。

她提到，文化部新聞稿已說明，文化部黑潮計畫並未補助過我妹妹蘇巧純所任職執行長的akaSwap公司。我昨天也已說明，威如公司只是提供技術的平台業者，並非我妹妹任職的公司或是母公司。

最後蘇巧慧強調，自己不斷和議員們討論，不斷提出各種政見，就是真心希望選舉能回到檢視候選人的特質和理念，來競爭誰是最適合新時代新北市的新市長。





原文出處：快新聞／民眾黨大翻車！文化部證實「黑潮計畫未補助胞妹公司」 蘇巧慧回擊了

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