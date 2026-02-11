即時中心／黃于庭報導

藍白掌握國會多數，不僅封殺院版1.25兆國防特別條例，民眾黨更自提版本付委。總統賴清德今（11）日親自主持記者會，再次呼籲立院即刻審議、盡速通過院版國防特別預算條例，並將其當作「最最最優先法案」；而民眾黨團態度大轉彎，同意放行院版、併案審查。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，欣見民眾黨放下成見，同時呼籲國民黨以國家利益為重，停止在程序委員會杯葛。

賴清德今日親自主持「守護民主台灣國防特別預算」記者會，重申國家的防衛不能等、安全不能等，對子弟兵的支持更不能再等；並擔憂地說，預算遲未通過，除了可能讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑台灣守護自己國家的決心，呼籲朝野實質審議、盡速通過「國防特別預算條例」。

廣告 廣告

快新聞／民眾黨態度大轉彎！同意院版軍購條例付委 綠黨團怒嗆藍：停止杯葛

總統賴清德。（圖／民視新聞）

對於賴清德所說將軍購列入「最最最優先法案」，民眾黨團總召陳清龍表示，這點民眾黨也贊成；他更稱，民眾黨不是阻擋院版，他們同意院版條例可以付委，併案監督、審查，以此展現民眾黨對台灣國防的重視。

對此，鍾佳濱指出，欣見民眾黨放下成見，同意讓行政院版的軍購條例進入委員會；由此可知不僅國防安全，甚至包括對美合作備忘錄也都不應分黨派，透過委員會實質審查，這才是對全國人民最負責的態度。

快新聞／民眾黨態度大轉彎！同意院版軍購條例付委 綠黨團怒嗆藍：停止杯葛

民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞資料照）

鍾佳濱進一步說明，行政院版國防條例是國防部經過反覆戰略推演、結合國防自主與國際採購的專業規劃。我們歡迎各黨派提出版本，在委員會審查時，我們也會堅守採購項目的專業性與機密性。

最後，鍾佳濱喊話國民黨，希望也能以國家利益為重，停止在程序委員會的杯葛。投資國防就是投資和平，讓朝野版本一併付委，讓真理越辯越明，不要再讓台灣的國防建設因政治操作而延宕。

原文出處：快新聞／民眾黨大轉彎！同意院版軍購條例付委 民進黨團樂見：盼藍營停止杯葛

更多民視新聞報導

「豬」事不順？新北觀音山隧道「三隻小豬跳車」 飼主慘吞9千元罰單

台灣勇奪第18座世界冠軍！吳沛憶親自向賴總統爭取 東園少棒郵票熱血發行

民眾黨點頭「院版軍購條例付委」！稱認同總統說法：列最最最優先法案

