民眾黨女神劉芩妤征戰台中 四叉貓爆：她曾批發淘寶貨翻4倍價賣

政治中心／劉宇鈞報導

被譽為「小草女神」的民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤，宣布投入2026台中市西屯區議員選戰，其亮麗外表及親和形象引發關注。網紅四叉貓爆料，劉芩妤曾批淘寶貨來台灣翻四倍價格賣，他狠酸「有夠暴利，小草錢真好賺」。

四叉貓3日發文表示，劉芩妤表態要參選台中市議員，他本來完全不認識劉，也跟劉沒有瓜葛，但他今年初賣帽子幫罷免團體籌經費的時候，劉發文影射他用淘寶貨謀取暴利。

四叉貓直言，「拜託！我都是找台灣廠商幫我製作好嘛！而且帳本乾淨透明還公開，每頂帽子捐出多少也有註明，最後結算的收據發票每一塊錢都清清楚楚，又不像民眾黨的帳本做了兩年還做不出來」。

四叉貓指出，劉芩妤的爸爸劉家榮，是一位從賣豬肉唱進電視台的總經理歌手，劉自己還有經營網路購物賣場，劉賣的女用內褲一條售台幣119元，同樣的商品、商品圖片都沒換，也不重新拍一張，只把圖片簡體字裁掉，淘寶賣一盒「四條」只要約台幣131元。劉芩妤批發淘寶貨來台灣「翻四倍賣」，有夠暴利，小草錢真好賺！

四叉貓強調，劉芩妤要批發淘寶貨來割小草是劉的自由，「她賣她的我募我的各自安好不行嘛，硬要跑來蹭我，然後被我記在小本本上面，明年再被我盯到選舉結束有比較開心嗎？」

