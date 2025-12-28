民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠展開造勢 全國小草集結挺琬惠·用行動改變宜蘭

宜蘭縣長參選人陳琬惠展開造勢，黨主席黃國昌出席，「全台小草挺琬惠·用行動改變宜蘭」。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣長參選人陳琬惠展開造勢，黨主席黃國昌出席，「全台小草挺琬惠·用行動改變宜蘭」。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣長參選人陳琬惠持續在地方耕耘、並傾聽鄉親聲音，展現以執行力為民服務的施政核心精神。來自各地的支持者與台灣民眾黨主席黃國昌，於今（廿八） 日下午五時在宜蘭市中山公園入口牌樓處齊聚，共同掃街、爭取縣民朋友們的支持。出席的民眾黨公職，中央評議委員會主委李偉華、中央委員葉國文，民眾黨宜蘭縣黨部副主委李家豪、柯美蘭醫師，現場士氣高昂。「全台小草挺琬惠· 用行動改變宜蘭」當選！當選！

民眾黨主席黃國昌表示，看到這麼多的小草，站出來支持，琬惠最出名的綽號的是「碗粿」，雖然宜蘭下著毛毛雨，但是來自全國小草卻充滿熱情。「最強的琬惠，最棒的碗粿」希望給她機會，四年來改變宜蘭。

陳琬惠表示，廿七日晚間的地震，第一時間收到來自各地非常多的關心，感謝一切平安。也感謝小草一路相挺，她在宜蘭生根，過去從選縣長到補選立委當立委，一路不管是否當黨公職，都在宜蘭服務。一路堅持，不是因為總統喜愛，也不是球來就打，就是對宜蘭土地的愛，有機會可以改變宜蘭。來過我們的經濟，交通的順暢，她準備好了，為縣民的希望向前行，也請給四年的機會，為縣民服務。

柯美蘭醫師指出，對宜蘭並不陌生，宜蘭有進步但還是不夠，希望改變宜蘭，就從琬惠開始!

民眾黨中評委主委李偉華表示，陳琬惠當立委時期，所有的大小陳情案都由他處理，對於小市民請託特別重視，壓了很多年沒人處理，不管大小案件都熱情處理及誠心服務，希望鄉親共同支持。宜蘭有進步，但腳步慢了一點，十年八年是黃金關鍵期，有非常多的政策要推動，為未來共同來打拚。