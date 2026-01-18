民眾黨宣布黨內2026共同政見 黃國昌：藍白共同政見還在等待國民黨

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨今（18）日舉行「民眾的事，我們的事」台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會。民眾黨主席黃國昌說，今天舉辦民眾黨邁向2026年地方選舉的共同政見發表會，這是民眾黨不管是縣市首長還是縣市議員的候選人，大家共同對台灣社會的承諾，以及他們所提出的願景、目標。未來有機會上任的時候，台灣民眾黨會秉持說到做到的原則跟風格，努力實踐這些政見。

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌今天出席「民眾的事，我們的事」台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會。會前受訪時，媒體詢問黃國昌，今天舉辦共同政見的記者會，好奇說這個共同政見是單純民眾黨候選人的共同政見，還是說已經跟國民黨智庫這邊對接好了？

對此，黃國昌說，今天舉辦台灣民眾黨邁向2026年地方選舉的共同政見發表會，這是台灣民眾黨不管是縣市首長還是縣市議員的候選人，大家共同對台灣社會的承諾，以及他們所提出的願景、目標。未來有機會上任的時候，台灣民眾黨會秉持說到做到的原則跟風格，努力實踐這些政見。

黃國昌表示，至於跟國民黨共同政見的部分，事實上前一陣子兩邊的智庫已經進行了非常密集地磋商，那大致上面的內容跟方向也都已經醞釀好了，只不過說國民黨表示他們需要進行一些黨內參選人徵詢的民主程序，他們也尊重。目前跟國民黨共同政見的部分，他們還在等待國民黨那一邊通知我們，確認他們什麼時候完成黨內民主的程序。



